В МИД РФ призвали к возобновлению переговоров по Нагорному Карабаху

Российское внешнеполитическое ведомство призывает стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха проявить сдержанность и возобновить переговоры. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В течение недели обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась напряженной, отмечались взаимные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения сторон, целями становились и гражданские объекты. Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил", - сказала Захарова.

"Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов", - отметила дипломат.

Также Захарова напомнила, что 1-2 ноября президент России Владимир Путин вел интенсивный обмен мнениями с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

По ее словам, "ситуация вокруг Нагорного Карабаха затрагивалась в беседах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя министра иностранных дел с зарубежными коллегами".

"Очередной попыткой международного сообщества найти скорейший выход из драматической ситуации вокруг Нагорного Карабаха стала встреча в Женеве 30 октября сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и продолжаются до сих пор, несмотря на все усилия примирить стороны.