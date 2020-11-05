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05.11.2020 17:55
Рубрика: Власть

В МИД РФ призвали к возобновлению переговоров по Нагорному Карабаху

Текст: Константин Волков
Российское внешнеполитическое ведомство призывает стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха проявить сдержанность и возобновить переговоры. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"В течение недели обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась напряженной, отмечались взаимные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения сторон, целями становились и гражданские объекты. Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил", - сказала Захарова.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов", - отметила дипломат.

Также Захарова напомнила, что 1-2 ноября президент России Владимир Путин вел интенсивный обмен мнениями с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

По ее словам, "ситуация вокруг Нагорного Карабаха затрагивалась в беседах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя министра иностранных дел с зарубежными коллегами".

Фото: iStock
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"Очередной попыткой международного сообщества найти скорейший выход из драматической ситуации вокруг Нагорного Карабаха стала встреча в Женеве 30 октября сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и продолжаются до сих пор, несмотря на все усилия примирить стороны.

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