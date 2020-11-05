В Минске отменен XXVII международный кинофестиваль "Лістапад"

В связи с неблагоприятной​ эпидемиологической ситуацией в РБ отменен XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". Эта информация появилась в четверг вечером на Telegram-канале Министерства культуры страны, уточняет БЕЛТА.

Популярный фестиваль, напоминают местные новостные порталы, который аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), должен был пройти в этом году с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Его организатором выступал Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", а учредителями были объявлены Министерство культуры и столичный исполнительный комитет.

Средства за купленные билеты, сообщает агентство, будут возвращены.