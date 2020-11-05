В Могилеве прошел мировой парад мультфильмов

Традиционный международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка" в 23-й раз заглянул в Могилев. Правда, теперь организаторы - Министерство культуры Беларуси и Могилевский облисполком - продумали новый формат встречи: без уличных шествий и народных гуляний, а вместо фестивальной недели время форума ограничили двумя днями.

Показы фильмов и творческие встречи с известными аниматорами проходили в кинотеатрах. А вот мастер-классы перешли в онлайн. Известный московский режиссер, продюсер и сценарист Сергей Струсовский провел такой мастер-класс по созданию анимационного фильма. Работу экспертной комиссии и жюри конкурсов также организовали в формате видеоконференции.

На "Анимаевке-2020" представили 283 фильма из 45 стран. Экспертная комиссия отобрала 57 работ для конкурса анимационных фильмов и 51 - для конкурса детского анимационного творчества. И еще 350 работ из России, Беларуси и Казахстана участвовали в конкурсе детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Гран-при завоевала картина "Босоногий Будда", снятая режиссером Фэн Сюэ, - совместное производство Китая и Германии. Ленту с интересом посмотрели и дети, и взрослые. Ведь ее мораль каждому близка и понятна: нужно уважать своих родителей, а если хочешь в жизни чего-то добиться, рассчитывать надо только на собственные силы и много трудиться.

В номинации "Лучший режиссер анимационного фильма" победителем стал Дмитрий Геллер - российская студия "Шар" - со своей работой "Хозяйка Медной горы". Дипломом "Мастер анимации" и призом "Большой хрустальный карандаш" за значительный вклад в развитие анимации награждена режиссер-аниматор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Татьяна Кублицкая.

Специальный диплом жюри за самую смешную киноленту фестиваля вручен группе французских аниматоров за работу "Око за око". Самым добрым анимационным фильмом также признана "Маленькая сказка" из Франции.

Картина "Галчонок" режиссера Марата Нариманова из России награждена дипломом "За очень трогательную историю", а работа белорусского режиссера Игоря Волчека "Как медведь друга искал" признана самым музыкальным анимационным фильмом.

По признанию участников международного жюри, которое работало под председательством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора, художника-аниматора, режиссера, сценариста Леонида Носырева, как обычно, все работы были и веселыми, и добрыми, и трогательными, и музыкальными, и мастерски снятыми.