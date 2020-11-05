В Польше парламент одобрил законопроект, позволяющий аптекарю, считающему предохранение грехом, отказаться продать покупателю презерватив или другие контрацептивы.

Напомним, что официально Польша является светским государством, но 90 процентов населения страны декларирует свою принадлежность к католицизму. Католическая Церковь отвергает контрацепцию как не соответствующую Божественному замыслу. Неудивительно, что "Закон о профессии врача и дантиста" от 1996 года содержит так называемую "клаузулу совести": "Врач может воздержаться от выполнения медицинских манипуляций, если они противоречат его убеждениям". Этим пунктом воцерковленные гинекологи пользуются для того, чтобы отказываться от проведения абортов. У фармацевтов же возможности отказаться продавать презервативы и другие безрецептурные средства барьерной контрацепции до сих пор не было. Поэтому, по данным местного журнала Polityka, пока польские женщины на улицах страны боролись с запретом абортов, депутаты правящей право-консервативной партии "Право и справедливость" без особой шумихи внесли свои поправки в "Закон о деятельности фармацевтов".

Правящие ныне в Польше элиты тесно связаны с Костелом, и многие политики сами являются ярыми сторонниками полного запрета абортов. В 1993 году нынешний вице-премьер Ярослав Качинский голосовал против того, чтобы в соответствующем законе были исключения для случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования, при высокой вероятности пороков развития у плода или при угрозе жизни матери. В конце сентября 2016 года его партия попыталась эти исключения отменить. А 3 октября того же года 98 тысяч человек по всей Польше вместо работы вышли на улицы своих городов, чтобы принять участие в демонстрациях протеста. Проект был депутатами отклонен, но, по данным авторитетной газеты Gazeta Wyborcza, перед итоговым голосованием Ярослав Качиньский провел закрытое заседание парламентской фракции своей партии, на котором объявил, что хороший командир, видя большой штурм вражеских войск, должен отступить, перегруппировать силы, чтобы потом перейти в наступление.

В этот раз наступление велось со стороны подконтрольного правящей партии Конституционного суда, 22 октября признавшего незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. После того, как на прошлой неделе на улицы снова вышли около ста тысяч полек и поляков, это решение суда не опубликовали. Но польские женщины уже знают, что такова тактика Качиньского: после небольшого затишья он снова попытается перейти в наступление. Поэтому и инициативу президента Анджея Дуды, предложившего смягчить решение конституционного суда, и разрешить аборты ввиду серьезного и необратимого повреждения плода, ведущего к смерти ребенка, они восприняли как хитрый ход, который позволяет под видом копромисса провести через парламент частичное, но ужесточение.

Все это не значит, что у запрета абортов нет сторонников. По данным социологического центра IBRIS, 25 процентов поляков одобрили решение конституционного суда. А председатель Конференции католических епископов Польши архиепископ Станислав Гондецки поблагодарил судей за этот вердикт. Программный директор проправительственного телеканала Republika Томаш Терликовский еще в 2016 году сказал в интервью "РГ": "Я рассчитываю, что в будущем Сейм для начала запретит убийство детей с ограниченными возможностями, прежде всего с синдромом Дауна, а потом, надеюсь, Польша, в конце концов, вернется к классической цивилизации и запретит аборты полностью. Хочу напомнить, что в XIX веке аборты были нелегальными". Но все же больше шестидесяти процентов поляков против ужесточения законодательства в отношении прерывания беременности.

Комментарий

Ксендз Казимеж Сова, польский журналист:

Протесты направлены, в основном, против властей и партии "Право и Справедливость". Но из-за их тематической направленности (аборты) и явных связей политических властей с Костелом, часть протестующих громко критикуют Церковь. Более того, имели место несколько десятков актов вандализма и осквернения католических святынь, прерывались воскресные службы. Это привело к тому, что Костел против своей воли стал жертвой этих протестов. Последние опросы общественного мнения показывают, что сегодня большинство поляков, вне зависимости от того, считают они себя верующими или нет, являются убежденными противниками союза государства и Церкви. Люди также критикуют епископов и священников за их влияние на принимаемые в Польше законы. Некоторые епископы осудили протесты, а пресс-секретарь епископата заявил, что католики, которые принимают участие в протестах с лозунгами, поддерживающими право на аборты, совершают грех. Что будет дальше? Сегодня сложно сказать, но, полагаю, в ближайшей перспективе авторитет Костела и его роль, позиция в политической и общественной жизни станет гораздо слабее. Сегодня политики, принимая законы, часто не хотят идти против Церкви, но ясно, что все изменится. Скоро мнение Костела, которое выражают епископы, не будет иметь такого значения, как раньше. Процесс лаицизации жизни в Польше ускорился, и это уже видно, особенно, в молодежной среде.