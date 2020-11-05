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05.11.2020 11:20
Рубрика: В мире

В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков

Текст: Константин Волков

Власти штата Орегон обратились к Национальной гвардии США с просьбой ввести свои подразделения в Портленд для помощи полиции в подавлении беспорядков, вспыхнувших в ходе выборов президента.

Как говорится в заявлении шерифа округа Малтнома, "губернатор Кейт Браун по совету Единого командования активировал использование Национальной гвардии Орегона для помощи местным органам правопорядка". Сделано это "в интересах общественной безопасности".

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Уличные манифестации начались 4 ноября мирно, собравшиеся сторонники левых, примерно 1 тысяча человек, выступали с лозунгами против президента Трампа. Однако затем переросли в нападения на полицейских. При этом некоторые пришли на демонстрацию с огнестрельным оружием.

В ходе протестов полицейских начали забрасывать бутылками, обстреливать фейерверками. Начались масштабные стычки. Кроме того, недовольные начали громить магазины и церкви.

Полиция уже задержала минимум десять человек. Один из задержанных, который пытался кинуть в полицейских коктейль Молотова, был вооружен заряженной винтовкой, имел при себе запасные магазины патронов, нож и некое взрывное устройство.

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