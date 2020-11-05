Новости

Франция допустила возможность введения санкций против Турции 16:05
Сериал с Питером Сарсгаардом "Допрос" закрыт после первого сезона 16:03
"Температура и ломки": Стас Пьеха рассказал, как болел коронавирусом 15:56
В Гидрометцентре спрогнозировали холодную зиму в России 15:50
Франция вдвое увеличит число пограничников после терактов 15:45
Сочи возглавил топ-10 городов с самыми дорогими арендными домами 15:39
Изабель Фурман вернется в приквеле хоррора "Дитя тьмы" 15:36
СК проверит обстоятельства аварии в центре Москвы 15:35
Лидер Косово подал в отставку после обвинений в военных преступлениях 15:23
В Швейцарии предложили ввести право на свободное ношение оружия 15:14
Греция вводит локдаун на три недели из-за коронавируса 15:09
Названа причина наезда на остановку в Москве 15:04
В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Романа Виктюка 15:03
За 10 месяцев в столичном регионе зарегистрировали 200 тысяч новых авто 14:34
Власти Москвы подтвердили информацию о трех пострадавших в аварии на остановке 14:29
Еще 100 станций велопроката планируют открыть в Москве в 2021 году 14:21
Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы 14:19
Эксперт рассказала, заразен ли человек после прививки от коронавируса 14:18
Медцентр в Израиле заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины 14:06
В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие 14:03
Вышел трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное" 14:00
Главный диетолог Минздрава рассказал, как питаться бюджетно и полезно 14:00
Греция намерена с субботы ввести национальный карантин 13:56
Евгений Петросян победил коронавирус 13:53
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
05.11.2020 14:55
Рубрика: Культура

В РСПП обсудили возможность снижения рисков при использовании "сиротских" произведений

В РСПП предложили создать новый законодательных механизм выплаты справедливого вознаграждения в пользу авторов так называемых сиротских произведений. Инициатива призвана открыть доступ бизнесу к широкому пласту "бесхозного" контента, не ущемив интересы правообладателей и создателей, которые по разным причинам остаются неизвестными. Новую концепцию и проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который включает комплекс мер по упрощению использования подобных произведений, обсудили на заседании Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Задача является актуальной и с точки зрения правительства России, которое обозначило ее в дорожной карте трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При создании производного цифрового контента или промышленных изделий требуется согласие автора первичного произведения, заключение с ним договора и выплата вознаграждения. Однако не во всех случаях это представляется возможным. Около 40% книг, хранящихся в библиотеках, можно отнести к разряду сиротских произведений. Согласно исследованию Ассоциации интернет-издателей, в России их число оценивается в 400 000. Определить объемы всего творческого контента, создатели которого неизвестны, но оборот которого происходит на цифровых рынках, не представляется возможным.

Фото: Предоставлено Ассоциацией специалистов предметного дизайна (АСПD)
Победители конкурса "Придумано и сделано в России" защитят свои произведения при помощи IPChain

Проблема обращения с сиротскими произведениями поднимается во всех странах, но, как заметил член правления, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, найти универсальный эффективный подход пока никому не удалось.

Российский бизнес уже сейчас часто сталкивается с правовыми и финансовыми трудностями при работе с этим типом творческих продуктов. Например, "Союзмультфильм" до сих пор не может определить всех авторов, создавших мелодии к классическому мультфильму "Ну, погоди!".

"Чтобы использовать мелодии из советских мультфильмов в соответствии с современным законодательством, необходимо разыскать каждого, кто работал над музыкой к ним. Мы также занимаемся распределением вознаграждения авторам по "Золотой коллекции", и там аналогичная проблема: мы не знаем доподлинно реквизиты всех композиторов, если они сами себя не задекларировали. Вопрос здесь не в нежелании студии заниматься этим, а в невозможности найти, где находятся конкретные люди. Получается такая логическая яма", - пояснил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.

Инициатива Комитета РСПП состоит в том, чтобы разрешить сбор и хранение вознаграждений за использование "сиротских" произведений на номинальном счете с целью их последующей выплаты автору при его нахождении. Комитет также призвал представителей власти, сферы культуры и предпринимательства принять участие в доработке законопроекта и концепции "справедливого вознаграждения".

Главный юрист по интеллектуальной собственности управляющей компании "Роснано" Виталий Калятин привлек внимание к необходимости соблюсти баланс между интересами авторов и бизнеса. Важность поднятой темы оценил и заместитель директора, заместитель директора отдела правовой экспертизы Нормативно-правового департамента Минкультуры России Алексей Кубышкин: "Хотел бы поблагодарить экспертов РСПП за проделанную работу. Мы уже приступили к подготовке проекта федерального закона, постараемся принять предложения Комитета за основу. Мы должны удовлетворить как запрос пользователей, которые не могут найти правообладателей, так и предусмотреть механизмы, которые бы обеспечивали надлежащую защиту авторов, в том числе тех, которые себя не проявили".

Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
Ассоциация IPChain: объем рынка цифровых активов вырастет в три раза к 2025 году

Подводя итоги встречи, заместитель председателя Комитета, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев отметил, что интеллектуальная собственность всегда имеет две грани - с одной стороны обслуживает интересы творцов, с другой - предпринимателей. Из-за стремительного развития цифровых технологий найти баланс между интересами становится все труднее, что отразилось и на бесхозных произведениях, число которых благодаря развитию интернета возрастает экспоненциально: "Раз технологии породили эту проблему, то с их помощью ее и нужно решать. Механизм для сбора вознаграждения в любом случае необходим, но благодаря блокчейну, депонированию и другим инструментам он может быть прост и прозрачен. Более того, уже сложились совершенно четкие, понятные процессы оценки справедливой цены - например, работа с платформами распространения цифрового контента дает богатый массив информации для определения вознаграждений за использование творческих продуктов".

Концепция развития российского законодательства по обеспечению прав на справедливое вознаграждение получила одобрение профильного Комитета РСПП.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура Культурный обмен