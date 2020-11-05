В РСПП предложили создать новый законодательных механизм выплаты справедливого вознаграждения в пользу авторов так называемых сиротских произведений. Инициатива призвана открыть доступ бизнесу к широкому пласту "бесхозного" контента, не ущемив интересы правообладателей и создателей, которые по разным причинам остаются неизвестными. Новую концепцию и проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который включает комплекс мер по упрощению использования подобных произведений, обсудили на заседании Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Задача является актуальной и с точки зрения правительства России, которое обозначило ее в дорожной карте трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности.

При создании производного цифрового контента или промышленных изделий требуется согласие автора первичного произведения, заключение с ним договора и выплата вознаграждения. Однако не во всех случаях это представляется возможным. Около 40% книг, хранящихся в библиотеках, можно отнести к разряду сиротских произведений. Согласно исследованию Ассоциации интернет-издателей, в России их число оценивается в 400 000. Определить объемы всего творческого контента, создатели которого неизвестны, но оборот которого происходит на цифровых рынках, не представляется возможным.

Проблема обращения с сиротскими произведениями поднимается во всех странах, но, как заметил член правления, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, найти универсальный эффективный подход пока никому не удалось.

Российский бизнес уже сейчас часто сталкивается с правовыми и финансовыми трудностями при работе с этим типом творческих продуктов. Например, "Союзмультфильм" до сих пор не может определить всех авторов, создавших мелодии к классическому мультфильму "Ну, погоди!".

"Чтобы использовать мелодии из советских мультфильмов в соответствии с современным законодательством, необходимо разыскать каждого, кто работал над музыкой к ним. Мы также занимаемся распределением вознаграждения авторам по "Золотой коллекции", и там аналогичная проблема: мы не знаем доподлинно реквизиты всех композиторов, если они сами себя не задекларировали. Вопрос здесь не в нежелании студии заниматься этим, а в невозможности найти, где находятся конкретные люди. Получается такая логическая яма", - пояснил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.

Инициатива Комитета РСПП состоит в том, чтобы разрешить сбор и хранение вознаграждений за использование "сиротских" произведений на номинальном счете с целью их последующей выплаты автору при его нахождении. Комитет также призвал представителей власти, сферы культуры и предпринимательства принять участие в доработке законопроекта и концепции "справедливого вознаграждения".

Главный юрист по интеллектуальной собственности управляющей компании "Роснано" Виталий Калятин привлек внимание к необходимости соблюсти баланс между интересами авторов и бизнеса. Важность поднятой темы оценил и заместитель директора, заместитель директора отдела правовой экспертизы Нормативно-правового департамента Минкультуры России Алексей Кубышкин: "Хотел бы поблагодарить экспертов РСПП за проделанную работу. Мы уже приступили к подготовке проекта федерального закона, постараемся принять предложения Комитета за основу. Мы должны удовлетворить как запрос пользователей, которые не могут найти правообладателей, так и предусмотреть механизмы, которые бы обеспечивали надлежащую защиту авторов, в том числе тех, которые себя не проявили".

Подводя итоги встречи, заместитель председателя Комитета, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев отметил, что интеллектуальная собственность всегда имеет две грани - с одной стороны обслуживает интересы творцов, с другой - предпринимателей. Из-за стремительного развития цифровых технологий найти баланс между интересами становится все труднее, что отразилось и на бесхозных произведениях, число которых благодаря развитию интернета возрастает экспоненциально: "Раз технологии породили эту проблему, то с их помощью ее и нужно решать. Механизм для сбора вознаграждения в любом случае необходим, но благодаря блокчейну, депонированию и другим инструментам он может быть прост и прозрачен. Более того, уже сложились совершенно четкие, понятные процессы оценки справедливой цены - например, работа с платформами распространения цифрового контента дает богатый массив информации для определения вознаграждений за использование творческих продуктов".

Концепция развития российского законодательства по обеспечению прав на справедливое вознаграждение получила одобрение профильного Комитета РСПП.