В США за сутки впервые зарегистрировали свыше 100 тысяч заражений COVID-19

Впервые с начала пандемии в США число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 100 тысяч. Об этом пишет Washington Post.

"Рекордные показатели по числу госпитализированных пациентов с COVID-19 были зафиксированы в среду сразу в 17 штатах страны", - цитирует издание РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, специалисты которого ведут статистику заболеваемости, коронавирусом в стране заражены 9 миллионов 477 тысяч 239 человек. Чаще всего положительный тест на COVID-19 получают жители Лос-Анджелеса, в котором зарегистрировано 311 тысяч 745 случаев заражений. США продолжают лидировать в мире по числу заболевших. Следом идут Индия и Бразилия.