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В WhatsApp появилась новая полезная функция для всех

Текст:   Антон Благовещенский
05.11.2020,  
15:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Популярный мессенджер WhatsApp получил новый режим исчезающих сообщений. Он работает как в индивидуальных, так и в групповых чатах.

После активации этого режима сообщения в переписке будут автоматически удаляться через семь дней после отправки. Разработчики WhatsApp подчеркнули, что считают такой промежуток оптимальным.

WhatsApp избавили от одной из самых раздражающих особенностей

В индивидуальных чатах активировать режим исчезающих сообщений может любой из двух пользователей, в групповых - только администратор.

Новый режим станет доступен всем пользователям мессенджера, использующим стабильный релиз, в течение ближайшего месяца. Способ настройки исчезающих сообщений на различных платформах доступен на сайте WhatsApp.

Фото: WhatsApp
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