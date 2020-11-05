Василий Шестаков переизбран президентом Международной федерации самбо (FIAS) до ноября 2025 года. Таков итог голосования делегатов FIAS на конгрессе организации в сербском Нови-Саде.

Предложение о продлении полномочий Шестакова было выдвинуто главой Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергеем Елисеевым. Члены конгресса поддержали его единогласно. Об этом сообщил генеральный секретарь FIAS Роберто Феррарис.

Отметим, что Шестаков возглавляет FIAS c 2009 года.

На конгрессе было также решено, что конгрессы и другие важные мероприятия Международной федерации самбо могут проходить в онлайн-формате. С единственной оговоркой: принимать в них участие получат право только руководители национальных федераций.