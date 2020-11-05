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05.11.2020 23:29
Рубрика: В мире

Венгрия начнет импортировать российскую вакцину в декабре

Текст: Константин Волков

Венгрия намерена ввезти в декабре небольшую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы провести ее исследование и лицензирование. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, поставки больших партий могут начаться с середины января 2021 года.

Кроме того, одна из венгерских фармацевтических компаний планирует начать выпуск российской вакцины на своих предприятиях.

Вакцина "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ зарегистрирована в России 11 августа, она стала первым в мире лекарством от коронавирусной инфекции. Всего Россия получила уже заявки на поставку 1 миллиарда доз от двух десятков стран, такие данные привел ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В мире Европа Венгрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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