Венгрия начнет импортировать российскую вакцину в декабре

Венгрия намерена ввезти в декабре небольшую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы провести ее исследование и лицензирование. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, поставки больших партий могут начаться с середины января 2021 года.

Кроме того, одна из венгерских фармацевтических компаний планирует начать выпуск российской вакцины на своих предприятиях.

Вакцина "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ зарегистрирована в России 11 августа, она стала первым в мире лекарством от коронавирусной инфекции. Всего Россия получила уже заявки на поставку 1 миллиарда доз от двух десятков стран, такие данные привел ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.