Французские власти наложили запрет на деятельность турецкой ультранационалистической группировки "Серые волки" на своей территории. Ее обвиняют в том, что члены группировки "подстрекают к дискриминации, ненависти и вовлечению в насильственные акции". Это решение было принято на заседании cовета министров, как пояснил глава французского МВД Жеральд Дарманен, "в соответствии с инструкциями президента Республики". Как здесь подчеркивают, фоном для такого демарша стал непрекращающийся конфликт между Парижем и Анкарой по целому ряду вопросов, включая нелицеприятную пикировку в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo.

Франция допустила возможность введения санкций против Турции Хотя "Серые волки" шире представлены в Германии и Австрии, но именно во Франции группировка за последнее время резко активизировалась. Свою агрессию ее члены направили против представителей армянской диаспоры, которые в ходе ряда манифестаций высказывали поддержку соплеменникам в Нагорном Карабахе. Так, на прошлой неделе отряд турецких ультраправых националистов в районе города Вьен (центр Франции) напал на участников акции в поддержку Армении. Четыре человека получили ранения, причем одному из них - 23-летнему парню - молотком проломили череп. В Десин-Шарпьё экстремисты осквернили Мемориал памяти жертв геноцида армян в 1915 году. Желтой краской намалевали нецензурные ругательства в адрес Армении и подписались - "Серые волки". Если группировка не подчинится правительственному декрету или решит позднее воссоздать свою структуру, то по французским законам ее лидерам грозит тюремное заключение до семи лет, а также штраф в 100 тысяч евро.