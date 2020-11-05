Военные выбрали самую красивую девушку в своих рядах

Самой красивой девушкой в армейских погонах признана военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) лейтенант Кристина Заворотная. Титул девушке присвоили по итогам конкурса красоты, прошедшего в Вооруженных силах в онлайн-режиме. То есть красавиц из-за сложной эпидемиологической ситуации не собирали в одном месте и не заставляли ходить в купальниках, а попросили лишь их прислать свои лучшие фотографии. Больше всего голосов было отдано за фотокарточку лейтенанта Заворотной.

Церемония награждения самой красивой девушки Вооруженных сил РФ, проходящей службу в учебном заведении, состоялась накануне в Серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Как рассказали в Минобороны РФ, победительницу конкурса красоты "Мисс "Красная звезда"" наградили начальник филиала академии РВСН генерал-майор Андрей Морозов и представитель официальной газеты военного ведомства.

Отмечается, что на победу Кристина не рассчитывала, а "просто отправила свою фотографию на конкурс и написала короткий рассказ о себе". Претендовали на звание "Мисс" 48 участниц.

"Несмотря на победу в конкурсе красоты, Заворотная будет делать не модельную, а военную карьеру и уже в следующем году станет старшим лейтенантом. Свою победу самая красивая девушка в Вооруженных силах РФ приурочила к 200-летию Военной академии РВСН, которое учебное заведение отметит в декабре этого года", - заключили в военном ведомстве.