Возвратный лизинг в России без тени: что нужно знать

Специалисты российской "Ассоциации Развития Возвратного Лизинга" (АРВЛ) рассказали об особенностях финансовых сделок такого рода, о его текущем состоянии и перспективах развития на финансовом рынке России.

Что такое возвратный лизинг: определение, особенности

Возвратный лизинг - вид сделки, при которой лизингополучатель продает свое имущество лизингодателю (компании, которая предоставляет необходимые средства), но продолжает использовать его на правах арендатора до окончания срока действия договора, то есть до окончательного погашения полученных в лизинг средств.

Подобные операции имеют несколько особенностей. Возвратный лизинг:

• Дает возможность лизиногполучателю снять с баланса имущество (оборудование, технику и пр.), но продолжать им пользоваться в аренду.

• Позволяет декларировать платежи по лизинговому договору как затраты и тем самым снизить налоговую нагрузку на предприятие.

• Позволяет распорядиться полученными средствами по своему усмотрению: потратить их на текущие нужды, модернизировать производство, приобрести дополнительную технику и пр. Договоры возвратного лизинга не являются целевыми и не ограничивают возможности получателя средств.

Как правило, договоры по возвратному лизингу действуют довольно продолжительное время. Оно часто зависит от состояния имущества. Чем меньше срок службы и чем лучше состояние, например, строительной техники - предмета договора, - тем на более длительный срок будет заключена сделка. Обычные сроки - от одного до пяти лет.

Достаточно тонкий нюанс, который часто возникает при заключении сделок подобного рода - использование возвратного лизинга для оптимизации налогообложения. Налоговая служба Российской Федерации скрупулезно проверяет заключенные по схеме возвратного лизинга договоры, особенно когда их участники - связанные компании. В случаях, когда налоговикам удается выяснить, что лизинг был заключен с целью сокращения налогов, компании с большой долей вероятности откажут в возмещении НДС и налоговых вычетах. В случае, если НДС уже был возвращен, а вычеты зафиксированы, государство может потребовать вернуть их.

Специалисты АРВЛ рекомендуют перед заключением договора о возвратном лизинге тщательно проработать экономическое обоснование сделки.

Сфера сегодня

Кроме жесткой политики со стороны налоговых органов, главное ограничение, которое сегодня действует в отношении сделок по возвратному лизингу в России, касается договоров между лизингодателями и частными лицами. По мнению специалистов АРВЛ, исключение "частников" из процесса приведет к возникновению "серой" и "черной" зон данного рынка, а никак не к оздоровлению ситуации.

Возвратный лизинг как финансовый механизм был предусмотрен более двадцати лет назад и его эффективность была доказана не один раз. Кроме того, отечественное право не знает подобных прецедентов по ограничению субъектного состава легализованной договорной формы, тем более, что такого рода ограничение может быть преодолено посредством иных схожих по своему правовому эффекту гражданско-правовых механизмов.

Пути решения

АРВЛ готова конструктивно коммуницировать и в самом широком кругу обсуждать любые законодательные инициативы, которые имеют отношение к регулированию возвратного лизинга. В ассоциации полагают, что самый оптимальный формат регулирования отрасли - это саморегулирование с помощью системы особых организаций, которые будут действовать под контролем Центробанка РФ, который как главный регулятор страны осуществляет надзор за всеми участниками финансового рынка.

Такой двухступенчатый контроль поспособствует развитию рынка возвратного лизинга и росту его эффективности, а также будет защищать права потребителей финансовых услуг подобного рода.

Необходимо отметить, что даже в отсутствие четкого механизма регулирования возвратного лизинга большая часть компаний - лизингодателей - действует с учетом интересов потребителей, рассчитывает на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и развитие сферы, а также не выходит за рамки Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)".

Все члены Ассоциации обладают значительным многолетним опытом в сфере лизинга (традиционного вообще и возвратного в частности), а многие из них непосредственно формировали правоприменительную практику и готовы делиться ей с экспертным сообществом, которое принимает участие в реформировании данной сферы.

Что предпринимается сегодня

Для того, чтобы непосредственно принимать участие в судьбе отрасли, руководство Ассоциации развития возвратного лизинга, в лице председателя правления Звонарева В.Н. и вице-президента Ассоциации Кожина И.В. вступили в состав Экспертного совета Государственной Думы РФ по небанковским финансово-кредитным организациям.

АРВЛ поддерживает предложения ряда депутатов Государственной Думы, некоторых общественных организаций, которые ратуют за законодательное закрепление контроля над прозрачностью рынка. Это может быть, с одной стороны, регуляция со стороны государства, а с другой - приведение в законное поле процедур саморегулирования участников процесса.

В Ассоциацию со стороны потребителей поступает множество просьб принять самое активное участие в публичном обсуждении возможных ограничений в сфере возвратного лизинга. Поступает множество групповых и индивидуальных писем, в которых люди надеются на защиту их права выбирать удобные финансовые инструменты, к которым относится и возвратный лизинг. Просьбы касаются открытого публичного обсуждения вопроса в СМИ и обращений в различные инстанции, влияющие на данную сферу деятельности.

Ассоциация выступает с инициативой внедрить систему регулирования и контроля возвратного лизинга со стороны государства и рассматривать данную сферу в качестве самостоятельного финансового института гражданского оборота. Подобная политика позволит исключить злоупотребления и недобросовестную практику на рынке лизинговых услуг в целом. Такое реформирование отвечает актуальным запросам в области совершенствования гражданско-правовых институтов, действующих в условиях современной экономики. Кроме того, с ним полностью согласуется позиция представителей Банка России.

Мировое сообщество, а в частности, страны Евразийского экономического союза, на протяжении многих лет успешно практикуют возвратный лизинг и тем самым обеспечивают гибкость в финансовых взаимоотношениях участников рынка, дополнительные квалифицированные рабочие места и хорошую собираемость налогов. И руководство АРВЛ выражает искреннюю надежду, что Российская Федерация, как один из главных членов ЕЭС, также будет способствовать становлению и развитию отрасли.

По заключению Евразийского суда от 10.07.2020 г. п. 4.1., лизинговые услуги, оказываемые лизинговой компанией, не являющейся банком, входят в предмет регулирования Протокола по финансовым услугам.

Состояние отрасли в период пандемии COVID-19 и мероприятия ассоциации

Мало какой бизнес не пострадал за последнее полугодие от последствий коронавируса. Чтобы поддержать компании и особенно частных лиц, которые являются участниками сделок возвратного лизинга и которые оказались в непростых финансовых условиях, руководство Ассоциации реализовало ряд мероприятий. В частности, АРВЛ крайне оперативно запустила так называемые "Лизинговые каникулы" и активизировала автоматическую обработку обращений участников рынка. Рассрочки в виде "лизинговых каникул" в итоге получили около 650 респондентов - лизингополучателей из числа частных лиц.

Меры, которые оказывает Ассоциация для поддержки бизнеса и частников, сходны с мерами, которые реализует государство в отношении граждан и предпринимателей - с "кредитными каникулами", которые дают право на отсрочку обязательных платежей, оговоренных в кредитных договорах и соглашениях. Стоит отметить, что программа "лизинговых каникул" не завершилась со снятием карантина и действует в настоящее время.

Об ассоциации

АРВЛ - общественная организация, цели которой:

• способствовать развитию возвратного лизинга в РФ;

• защищать права и интересы участников рынка;

• задавать высокие отраслевые стандарты и с максимальной эффективностью взаимодействовать со всеми сторонами экономических процессов, включая государственные органы;

• формировать инновационные подходы и способствовать диджитализации отрасли.

Ассоциация проводит различные активности для повышения профессионального уровня своих членов и для популяризации возвратного лизинга как эффективного финансового инструмента. Также АРВЛ финансирует инновационные подходы в сфере шеринга и цифровизации шеринг-экосистем. По мнению экспертов Ассоциации развитие данной отрасли - шаг в будущее уже сегодня.

С деятельностью АРВЛ, ситуацией на рынке возвратного лизинга, мероприятиями, которые проводит Ассоциация, можно ознакомиться на официальном сайте arvleasing.ru. Здесь же регулярно публикуется полезная и актуальная отраслевая информация.

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