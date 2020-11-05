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05.11.2020 18:42
Рубрика: Происшествия

Время пошло

Впервые принят ГОСТ по эвакуации во время чрезвычайной ситуации
Текст: Тимофей Борисов
Сколько человек поместится в самосвал? Ответ - 15. Это не задачка по арифметике в школе, а четко выверенный специалистами МЧС и утвержденный порядок эвакуации людей из зон бедствия. При этом эвакуация самосвалами лишь один из наиболее экзотичных способов вывоза людей. Как известно, в условиях крайней спешки при быстро развивающихся авариях или катастрофах, сгодятся любые транспортные средства, поэтому в МЧС учли даже самые необычные варианты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все они представлены во вступающем в силу 1 июня 2021 года новом документе, который называется ГОСТ "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". Он разработан впервые и утвержден Росстандартом.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Вступили в силу новые требования к эвакуационным выходам

До сегодняшнего дня эвакуационные правила также существовали, но в новом ГОСТе описаны все необходимые при эвакуации населения требования. Но не только они. Например, помимо эвакуации самосвалами предусмотрен вывоз людей автобусами, поездами и даже переход пешими колоннами. В автобус штатной вместимостью в 25 человек допускается рассадка 40 человек. В вагонах электрички могут поместиться до 250 человек. Пешим же колоннам до 100 человек в каждой по новым нормам разрешено проходить в день по 30-40 километров с малыми привалами в 10-15 минут каждые полтора часа. Что за ЧС должна вызвать столь массовую миграцию населения, в ГОСТе не уточняется.

Некоторые стандарты взяты из прошлого опыта реагирования. Например, меры по блокированию доступа в зону чрезвычайной ситуации. Но есть и нормы, которые ранее не встречались среди обязательных мер. Например, для размещения эвакуированных норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 квадратных метра на человека. А на 1 тысячу эвакуированных человек по ГОСТу необходимо иметь в запасе десять койко-мест в больнице.

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