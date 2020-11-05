Вышел компактный дрон, весящий как яблоко

Китайская компания DJI выпустила преемника Mavic Mini - компактный дрон Mini 2, который, по заверению производителей, имеет размеры яблока.

Миниатюрный беспилотник весит всего 249 граммов. Он оснащен 12 Мп-камерой, которая способна снимать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду при скорости передачи 100 Мбит. Mini 2 поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 километров и оснащен защитой от помех.

Кроме этого, дрон способен делать фото в формате RAW, а не только JPG, а также имеет функцию брекетинга, автоэкспозиции и автоулучшения снимков после скачивания. Беспилотник позволяет снимать с широкого угла, в режиме 180 градусов или сферической панорамы.

Максимальное время работы аккумулятора беспилотника - 31 минута. Он способен работать при сильном ветре - до 38 километров в час и взлетать на высоту до 4 километров. Для того, чтобы качество изображение оставалось стабильным, дрон оснастили 3-осевым моторизированным стабилизатором.

Mini 2 имеет несколько новых полезных функций - умный возврат домой, автоматический взлет, точная остановка управления. План полета можно создать заранее, в приложении DJI Fly.

Стоимость дрона довольно "кусачая" - 450 долларов (против 400 за его предшественника). В комплект, помимо самого беспилотника, входит зарядный хаб, сумка, набор наклеек для корпуса и адаптер с кнопками.