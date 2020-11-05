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05.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 404 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 19 404 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 5 020 (25,9%) - без клинических проявлений.


Распределение по субъектам

  1. Москва 5255
  2. Санкт-Петербург 1093
  3. Московская область 588
  4. Нижегородская область 422
  5. Архангельская область 377
  6. Красноярский край 312
  7. Ростовская область 311
  8. Воронежская область 303
  9. Свердловская область 287
  10. Республика Коми 245
  11. Иркутская область 243
  12. Забайкальский край 237
  13. Хабаровский край 234
  14. Республика Бурятия 233
  15. Алтайский край 226
  16. Мурманская область 225
  17. Волгоградская область 217
  18. Ульяновская область 212
  19. Омская область 211
  20. Приморский край 210
  21. Ставропольский край 208
  22. Республика Крым 207
  23. Ханты-Мансийский АО 199
  24. Республика Саха (Якутия) 199
  25. Кемеровская область 198
  26. Саратовская область 197
  27. Томская область 193
  28. Самарская область 189
  29. Ямало-Ненецкий АО 187
  30. Оренбургская область 186
  31. Пермский край 180
  32. Новосибирская область 180
  33. Кировская область 178
  34. Челябинская область 175
  35. Пензенская область 173
  36. Тверская область 169
  37. Брянская область 165
  38. Республика Алтай 164
  39. Амурская область 162
  40. Ленинградская область 161
  41. Республика Хакасия 158
  42. Тюменская область 154
  43. Республика Карелия 149
  44. Ярославская область 143
  45. Курская область 138
  46. Краснодарский край 137
  47. Удмуртская Республика 135
  48. Тульская область 132
  49. Белгородская область 131
  50. Костромская область 130
  51. Ивановская область 128
  52. Калужская область 127
  53. Орловская область 125
  54. Астраханская область 125
  55. Калининградская область 121
  56. Псковская область 120
  57. Смоленская область 110
  58. Вологодская область 110
  59. Сахалинская область 105
  60. Владимирская область 104
  61. Рязанская область 100
  62. Тамбовская область 100
  63. Новгородская область 98
  64. Республика Тыва 98
  65. Республика Башкортостан 96
  66. Липецкая область 95
  67. Республика Калмыкия 91
  68. Республика Дагестан 86
  69. Кабардино-Балкарская Республика 84
  70. Карачаево-Черкесская Республика 83
  71. Курганская область 82
  72. г. Севастополь 81
  73. Республика Адыгея 70
  74. Республика Мордовия 70
  75. Республика Северная Осетия 69
  76. Чувашская Республика 63
  77. Республика Ингушетия 61
  78. Камчатский край 58
  79. Республика Татарстан 53
  80. Магаданская область 49
  81. Еврейская АО 49
  82. Республика Марий Эл 39
  83. Чеченская Республика 23
  84. Ненецкий автономный округ 9
  85. Чукотский АО 4
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Республика Дагестан 0,5%
  2. Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%
  3. Московская область, Ханты-Мансийский АО 0,7%

За последние сутки подтверждено 292 летальных случая

  1. Воронежская область 5
  2. Курская область 2
  3. Московская область 10
  4. Орловская область 1
  5. Тамбовская область 1
  6. Тульская область 2
  7. Ярославская область 2
  8. Москва 67
  9. Республика Карелия 1
  10. Республика Коми 1
  11. Архангельская область 1
  12. Калининградская область 2
  13. Ленинградская область 1
  14. Мурманская область 8
  15. Санкт-Петербург 26
  16. Республика Калмыкия 3
  17. Республика Крым 3
  18. Краснодарский край 6
  19. Астраханская область 3
  20. Ростовская область 10
  21. Республика Дагестан 1
  22. Республика Ингушетия 1
  23. Кабардино-Балкарская Республика 4
  24. Ставропольский край 3
  25. Республика Башкортостан 1
  26. Республика Чувашия 3
  27. Пермский край 4
  28. Кировская область 1
  29. Нижегородская область 11
  30. Оренбургская область 1
  31. Пензенская область 3
  32. Самарская область 8
  33. Саратовская область 2
  34. Курганская область 3
  35. Свердловская область 7
  36. Тюменская область 3
  37. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  38. Республика Хакасия 4
  39. Алтайский край 1
  40. Красноярский край 7
  41. Иркутская область 8
  42. Кемеровская область 5
  43. Новосибирская область 6
  44. Омская область 7
  45. Томская область 3
  46. Республика Бурятия 10
  47. Республика Саха (Якутия) 5
  48. Забайкальский край 8
  49. Приморский край 4
  50. Амурская область 3
  51. Магаданская область 1
  52. Хабаровский край 1
  53. Еврейская автономная область 3
За весь период по России умерло 29 509 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 238 человек

  1. Белгородская область 51
  2. Брянская область 192
  3. Владимирская область 112
  4. Воронежская область 403
  5. Ивановская область 95
  6. Калужская область 47
  7. Костромская область 36
  8. Курская область 57
  9. Липецкая область 23
  10. Московская область 420
  11. Орловская область 20
  12. Рязанская область 87
  13. Смоленская область 9
  14. Тамбовская область 52
  15. Тверская область 118
  16. Тульская область 87
  17. Ярославская область 72
  18. Москва 3670
  19. Республика Карелия 12
  20. Республика Коми 39
  21. Архангельская область 229
  22. Ненецкий автономный округ 13
  23. Вологодская область 49
  24. Калининградская область 76
  25. Ленинградская область 114
  26. Мурманская область 73
  27. Новгородская область 13
  28. Санкт-Петербург 523
  29. Республика Адыгея 56
  30. Республика Калмыкия 21
  31. Республика Крым 32
  32. Краснодарский край 30
  33. Астраханская область 68
  34. Волгоградская область 368
  35. Ростовская область 137
  36. Севастополь 51
  37. Республика Дагестан 82
  38. Республика Ингушетия 28
  39. Кабардино-Балкарская Республика 47
  40. Карачаево-Черкесская Республика 87
  41. Республика Северная Осетия - Алания 24
  42. Чеченская Республика 2
  43. Ставропольский край 168
  44. Республика Башкортостан 22
  45. Республика Марий Эл 7
  46. Республика Мордовия 48
  47. Республика Татарстан 32
  48. Удмуртская Республика 119
  49. Республика Чувашия 39
  50. Пермский край 102
  51. Кировская область 81
  52. Нижегородская область 223
  53. Оренбургская область 231
  54. Пензенская область 47
  55. Самарская область 209
  56. Саратовская область 29
  57. Ульяновская область 35
  58. Курганская область 92
  59. Свердловская область 283
  60. Тюменская область 92
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 81
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 121
  63. Челябинская область 334
  64. Республика Алтай 104
  65. Республика Тыва 46
  66. Республика Хакасия 8
  67. Алтайский край 144
  68. Красноярский край 289
  69. Иркутская область 166
  70. Кемеровская область 129
  71. Новосибирская область 133
  72. Омская область 26
  73. Томская область 161
  74. Республика Бурятия 176
  75. Республика Саха (Якутия) 124
  76. Забайкальский край 94
  77. Камчатский край 40
  78. Приморский край 101
  79. Амурская область 38
  80. Магаданская область 33
  81. Хабаровский край 158
  82. Сахалинская область 22
  83. Еврейская автономная область 124
  84. Чукотский автономный округ 2
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 279 169 человек
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