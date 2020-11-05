За сутки в России подтверждено 19 404 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 19 404 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 5 020 (25,9%) - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- Москва 5255
- Санкт-Петербург 1093
- Московская область 588
- Нижегородская область 422
- Архангельская область 377
- Красноярский край 312
- Ростовская область 311
- Воронежская область 303
- Свердловская область 287
- Республика Коми 245
- Иркутская область 243
- Забайкальский край 237
- Хабаровский край 234
- Республика Бурятия 233
- Алтайский край 226
- Мурманская область 225
- Волгоградская область 217
- Ульяновская область 212
- Омская область 211
- Приморский край 210
- Ставропольский край 208
- Республика Крым 207
- Ханты-Мансийский АО 199
- Республика Саха (Якутия) 199
- Кемеровская область 198
- Саратовская область 197
- Томская область 193
- Самарская область 189
- Ямало-Ненецкий АО 187
- Оренбургская область 186
- Пермский край 180
- Новосибирская область 180
- Кировская область 178
- Челябинская область 175
- Пензенская область 173
- Тверская область 169
- Брянская область 165
- Республика Алтай 164
- Амурская область 162
- Ленинградская область 161
- Республика Хакасия 158
- Тюменская область 154
- Республика Карелия 149
- Ярославская область 143
- Курская область 138
- Краснодарский край 137
- Удмуртская Республика 135
- Тульская область 132
- Белгородская область 131
- Костромская область 130
- Ивановская область 128
- Калужская область 127
- Орловская область 125
- Астраханская область 125
- Калининградская область 121
- Псковская область 120
- Смоленская область 110
- Вологодская область 110
- Сахалинская область 105
- Владимирская область 104
- Рязанская область 100
- Тамбовская область 100
- Новгородская область 98
- Республика Тыва 98
- Республика Башкортостан 96
- Липецкая область 95
- Республика Калмыкия 91
- Республика Дагестан 86
- Кабардино-Балкарская Республика 84
- Карачаево-Черкесская Республика 83
- Курганская область 82
- г. Севастополь 81
- Республика Адыгея 70
- Республика Мордовия 70
- Республика Северная Осетия 69
- Чувашская Республика 63
- Республика Ингушетия 61
- Камчатский край 58
- Республика Татарстан 53
- Магаданская область 49
- Еврейская АО 49
- Республика Марий Эл 39
- Чеченская Республика 23
- Ненецкий автономный округ 9
- Чукотский АО 4
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Республика Дагестан 0,5%
- Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%
- Московская область, Ханты-Мансийский АО 0,7%
За последние сутки подтверждено 292 летальных случая
- Воронежская область 5
- Курская область 2
- Московская область 10
- Орловская область 1
- Тамбовская область 1
- Тульская область 2
- Ярославская область 2
- Москва 67
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 26
- Республика Калмыкия 3
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Ростовская область 10
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 3
- Самарская область 8
- Саратовская область 2
- Курганская область 3
- Свердловская область 7
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Республика Хакасия 4
- Алтайский край 1
- Красноярский край 7
- Иркутская область 8
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 6
- Омская область 7
- Томская область 3
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 8
- Приморский край 4
- Амурская область 3
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 3
За весь период по России умерло 29 509 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 238 человек
- Белгородская область 51
- Брянская область 192
- Владимирская область 112
- Воронежская область 403
- Ивановская область 95
- Калужская область 47
- Костромская область 36
- Курская область 57
- Липецкая область 23
- Московская область 420
- Орловская область 20
- Рязанская область 87
- Смоленская область 9
- Тамбовская область 52
- Тверская область 118
- Тульская область 87
- Ярославская область 72
- Москва 3670
- Республика Карелия 12
- Республика Коми 39
- Архангельская область 229
- Ненецкий автономный округ 13
- Вологодская область 49
- Калининградская область 76
- Ленинградская область 114
- Мурманская область 73
- Новгородская область 13
- Санкт-Петербург 523
- Республика Адыгея 56
- Республика Калмыкия 21
- Республика Крым 32
- Краснодарский край 30
- Астраханская область 68
- Волгоградская область 368
- Ростовская область 137
- Севастополь 51
- Республика Дагестан 82
- Республика Ингушетия 28
- Кабардино-Балкарская Республика 47
- Карачаево-Черкесская Республика 87
- Республика Северная Осетия - Алания 24
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 168
- Республика Башкортостан 22
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 48
- Республика Татарстан 32
- Удмуртская Республика 119
- Республика Чувашия 39
- Пермский край 102
- Кировская область 81
- Нижегородская область 223
- Оренбургская область 231
- Пензенская область 47
- Самарская область 209
- Саратовская область 29
- Ульяновская область 35
- Курганская область 92
- Свердловская область 283
- Тюменская область 92
- Ханты-Мансийский автономный округ 81
- Ямало-Ненецкий автономный округ 121
- Челябинская область 334
- Республика Алтай 104
- Республика Тыва 46
- Республика Хакасия 8
- Алтайский край 144
- Красноярский край 289
- Иркутская область 166
- Кемеровская область 129
- Новосибирская область 133
- Омская область 26
- Томская область 161
- Республика Бурятия 176
- Республика Саха (Якутия) 124
- Забайкальский край 94
- Камчатский край 40
- Приморский край 101
- Амурская область 38
- Магаданская область 33
- Хабаровский край 158
- Сахалинская область 22
- Еврейская автономная область 124
- Чукотский автономный округ 2
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 279 169 человек