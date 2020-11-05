За сутки в России подтверждено 19 404 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 19 404 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 5 020 (25,9%) - без клинических проявлений.



Распределение по субъектам Москва 5255 Санкт-Петербург 1093 Московская область 588 Нижегородская область 422 Архангельская область 377 Красноярский край 312 Ростовская область 311 Воронежская область 303 Свердловская область 287 Республика Коми 245 Иркутская область 243 Забайкальский край 237 Хабаровский край 234 Республика Бурятия 233 Алтайский край 226 Мурманская область 225 Волгоградская область 217 Ульяновская область 212 Омская область 211 Приморский край 210 Ставропольский край 208 Республика Крым 207 Ханты-Мансийский АО 199 Республика Саха (Якутия) 199 Кемеровская область 198 Саратовская область 197 Томская область 193 Самарская область 189 Ямало-Ненецкий АО 187 Оренбургская область 186 Пермский край 180 Новосибирская область 180 Кировская область 178 Челябинская область 175 Пензенская область 173 Тверская область 169 Брянская область 165 Республика Алтай 164 Амурская область 162 Ленинградская область 161 Республика Хакасия 158 Тюменская область 154 Республика Карелия 149 Ярославская область 143 Курская область 138 Краснодарский край 137 Удмуртская Республика 135 Тульская область 132 Белгородская область 131 Костромская область 130 Ивановская область 128 Калужская область 127 Орловская область 125 Астраханская область 125 Калининградская область 121 Псковская область 120 Смоленская область 110 Вологодская область 110 Сахалинская область 105 Владимирская область 104 Рязанская область 100 Тамбовская область 100 Новгородская область 98 Республика Тыва 98 Республика Башкортостан 96 Липецкая область 95 Республика Калмыкия 91 Республика Дагестан 86 Кабардино-Балкарская Республика 84 Карачаево-Черкесская Республика 83 Курганская область 82 г. Севастополь 81 Республика Адыгея 70 Республика Мордовия 70 Республика Северная Осетия 69 Чувашская Республика 63 Республика Ингушетия 61 Камчатский край 58 Республика Татарстан 53 Магаданская область 49 Еврейская АО 49 Республика Марий Эл 39 Чеченская Республика 23 Ненецкий автономный округ 9 Чукотский АО 4 В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Республика Дагестан 0,5% Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6% Московская область, Ханты-Мансийский АО 0,7% За последние сутки подтверждено 292 летальных случая Воронежская область 5 Курская область 2 Московская область 10 Орловская область 1 Тамбовская область 1 Тульская область 2 Ярославская область 2 Москва 67 Республика Карелия 1 Республика Коми 1 Архангельская область 1 Калининградская область 2 Ленинградская область 1 Мурманская область 8 Санкт-Петербург 26 Республика Калмыкия 3 Республика Крым 3 Краснодарский край 6 Астраханская область 3 Ростовская область 10 Республика Дагестан 1 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 4 Ставропольский край 3 Республика Башкортостан 1 Республика Чувашия 3 Пермский край 4 Кировская область 1 Нижегородская область 11 Оренбургская область 1 Пензенская область 3 Самарская область 8 Саратовская область 2 Курганская область 3 Свердловская область 7 Тюменская область 3 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Республика Хакасия 4 Алтайский край 1 Красноярский край 7 Иркутская область 8 Кемеровская область 5 Новосибирская область 6 Омская область 7 Томская область 3 Республика Бурятия 10 Республика Саха (Якутия) 5 Забайкальский край 8 Приморский край 4 Амурская область 3 Магаданская область 1 Хабаровский край 1 Еврейская автономная область 3 За весь период по России умерло 29 509 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 238 человек Белгородская область 51 Брянская область 192 Владимирская область 112 Воронежская область 403 Ивановская область 95 Калужская область 47 Костромская область 36 Курская область 57 Липецкая область 23 Московская область 420 Орловская область 20 Рязанская область 87 Смоленская область 9 Тамбовская область 52 Тверская область 118 Тульская область 87 Ярославская область 72 Москва 3670 Республика Карелия 12 Республика Коми 39 Архангельская область 229 Ненецкий автономный округ 13 Вологодская область 49 Калининградская область 76 Ленинградская область 114 Мурманская область 73 Новгородская область 13 Санкт-Петербург 523 Республика Адыгея 56 Республика Калмыкия 21 Республика Крым 32 Краснодарский край 30 Астраханская область 68 Волгоградская область 368 Ростовская область 137 Севастополь 51 Республика Дагестан 82 Республика Ингушетия 28 Кабардино-Балкарская Республика 47 Карачаево-Черкесская Республика 87 Республика Северная Осетия - Алания 24 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 168 Республика Башкортостан 22 Республика Марий Эл 7 Республика Мордовия 48 Республика Татарстан 32 Удмуртская Республика 119 Республика Чувашия 39 Пермский край 102 Кировская область 81 Нижегородская область 223 Оренбургская область 231 Пензенская область 47 Самарская область 209 Саратовская область 29 Ульяновская область 35 Курганская область 92 Свердловская область 283 Тюменская область 92 Ханты-Мансийский автономный округ 81 Ямало-Ненецкий автономный округ 121 Челябинская область 334 Республика Алтай 104 Республика Тыва 46 Республика Хакасия 8 Алтайский край 144 Красноярский край 289 Иркутская область 166 Кемеровская область 129 Новосибирская область 133 Омская область 26 Томская область 161 Республика Бурятия 176 Республика Саха (Якутия) 124 Забайкальский край 94 Камчатский край 40 Приморский край 101 Амурская область 38 Магаданская область 33 Хабаровский край 158 Сахалинская область 22 Еврейская автономная область 124 Чукотский автономный округ 2 За весь период в России выписано по выздоровлению 1 279 169 человек