За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 80 военнослужащих

В Минобороны РФ представили свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте превысило 14 тысяч военнослужащих.

По сведениям на вечер 5 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от Covid 80 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, увеличилась до 55 тысяч 208 человек.

В то же время 3 тысячи 520 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Две тысячи двести три пациента лежат в военных госпиталях. Тридцать девять человек изолированы по месту службы. Семнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Более тысячи двухсот человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 5 человек, в состоянии средней тяжести - 17 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 9 тысячам 747 пациентам, почти две с половиной тысячи из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.