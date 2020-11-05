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05.11.2020 18:21
Рубрика: Власть

Захарова: Россия озабочена переброской боевиков в Нагорный Карабах

Текст: Константин Волков

Российская сторона всерьез озабочена информацией о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Она отметила, что "по поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с ближнего Востока, у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови, в зону нагорно-карабахского конфликта". "Причем речь идет о радикально настроенных наемниках", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, все это не может не вызывать "серьезную обеспокоенность, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье".

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