В Перу обнаружили древнее захоронение женщины-охотницы

Находка ученых в высокогорном участке Анд бросает вызов теории о женщинах-собирательницах и мужчинах-охотниках. Захоронение, которому девять тысяч лет выглядит охотничьим: там находятся каменные наконечники стрел, инструменты для обработки животных, но похороненный человек - женского пола.

Археологический памятник Виламайя Патжха был обнаружен в 2013 году, он располагается на 1,6 гектара и на высоте 3925 метров над уровнем моря. В 2018 начались его раскопки, площадь которых составила 36,5 метра. Ученые нашли 20 тысяч артефактов, пять человеческих погребальных ям с шестью особями. Об этом сообщает журнал ScienceAdvance.

Анализ останков из одной ямы показал, что женщине, судя по зубам, 17-19 лет. Рядом с ее телом положили булыжники, скребки, наконечники, ножи, что говорит о роде деятельности женщины, она охотилась за крупной дичью. Также отмечено, что только ее захоронение из всех найденных можно точно идентифицировать как охотничье.

Несмотря на то, что ученые признают древние погребальные обряды условными, они считают, что предметы, которые сопровождают умершего при захоронении, обычно сопровождали его при жизни. Однако исследователи с неохотой признают наконечники, найденные в женских погребениях орудиями охоты. Но в этом случае ученые приходят к выводу, что, вероятно, в этом регионе охота на крупную дичь и мужчинами, и женщинами, была выгодна, поэтому к делу привлекали всех.