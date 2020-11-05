В Перу обнаружили древнее захоронение женщины-охотницы

Новости

В Тюменской области на охота застрелили подростка 14:37
За 10 месяцев в столичном регионе зарегистрировали 200 тысяч новых авто 14:34
Власти Москвы подтвердили информацию о трех пострадавших в аварии на остановке 14:29
Еще 100 станций велопроката планируют открыть в Москве в 2021 году 14:21
Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы 14:19
Эксперт рассказала, заразен ли человек после прививки от коронавируса 14:18
Медцентр в Израиле заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины 14:06
В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие 14:03
Вышел трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное" 14:00
Главный диетолог Минздрава рассказал, как питаться бюджетно и полезно 14:00
Греция намерена с субботы ввести национальный карантин 13:56
Евгений Петросян победил коронавирус 13:53
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете 13:41
Бизнес оценит уровень "деловой" коррупции в Москве 13:41
В Кремле осудили попытки прикрыть верой преступления 13:41
Инфекционист рассказал, сколько дней заразен человек при коронавирусе 13:41
Видео: в Москве завершили ремонт четырех мостовых сооружений 13:35
Трамп по голосам вплотную приблизился к Байдену в ключевом штате Висконсин 13:34
Сотрудники мэрии проходят на работу с помощью QR-кодов или СМС 13:21
В Кремле озвучили причину переноса учебы вице-губернаторов 13:16
Диетолог назвала рецепт полезного майонеза 13:14
Водолазы приступили к поискам пропавшего в Сочи основателя Skillbox 13:13
Кабмин расширит права военнослужащих на обеспечение жильем 13:10
В Кремле заявили о проработке планов Минска купить месторождение нефти 13:06
Лукашенко назвал временным решение о закрытии границ 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 13:52
Рубрика: Общество

В Перу обнаружили древнее захоронение женщины-охотницы

Текст: Юлия Мякишева
Фото: ScienceAdvance Фото: ScienceAdvance
Фото: ScienceAdvance

Находка ученых в высокогорном участке Анд бросает вызов теории о женщинах-собирательницах и мужчинах-охотниках. Захоронение, которому девять тысяч лет выглядит охотничьим: там находятся каменные наконечники стрел, инструменты для обработки животных, но похороненный человек - женского пола.

Фото: Научный центр изучения Арктики
На Ямале нашли средневековое захоронение ребенка с котлом на голове

Археологический памятник Виламайя Патжха был обнаружен в 2013 году, он располагается на 1,6 гектара и на высоте 3925 метров над уровнем моря. В 2018 начались его раскопки, площадь которых составила 36,5 метра. Ученые нашли 20 тысяч артефактов, пять человеческих погребальных ям с шестью особями. Об этом сообщает журнал ScienceAdvance.

Анализ останков из одной ямы показал, что женщине, судя по зубам, 17-19 лет. Рядом с ее телом положили булыжники, скребки, наконечники, ножи, что говорит о роде деятельности женщины, она охотилась за крупной дичью. Также отмечено, что только ее захоронение из всех найденных можно точно идентифицировать как охотничье.

Несмотря на то, что ученые признают древние погребальные обряды условными, они считают, что предметы, которые сопровождают умершего при захоронении, обычно сопровождали его при жизни. Однако исследователи с неохотой признают наконечники, найденные в женских погребениях орудиями охоты. Но в этом случае ученые приходят к выводу, что, вероятно, в этом регионе охота на крупную дичь и мужчинами, и женщинами, была выгодна, поэтому к делу привлекали всех.

Наука Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
За сутки в России подтверждено 19 404 случая COVID-19 в 85 регионах
Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно