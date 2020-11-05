Заключенные смогут переводиться в колонии ближе к дому

Министерство юстиции России внесло поправки в правила направления осужденных в колонии и их перевода из одного казенного дома в другой. Новые нормы прописывают процедуру, позволяющую заключенному оказаться в колонии ближе к дому. Или попасть на отсидку в тот регион, где живет кто-то из близких родственников.

В этом году в Уголовно-исполнительный кодекс были внесены поправки, которые позволяют тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому. Недавно закон вступил в силу. Сейчас минюст детально прописал процедуру.

Новация не коснется тех, кто осужден за терроризм, или тех, о которых известно, что человек распространяет экстремистские идеи. Задача нововведения - дать возможность сохранить семейные связи тем, кто еще может вернуться в общество, исправив свои ошибки. Они смогут или сразу после вынесения приговора попросить направить их ближе к родным, или уже во время отбывания наказания ходатайствовать о переводе.

Куда именно направить человека, тюремное ведомство решает после вынесения приговора. Новый закон ввел еще один вариант выбора места: регион, где живет кто-то из близких родственников осужденного. Это будет возможно по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из близких родственников.

Допустим, человек был прописан в Рязани, совершил преступление в Курске, а в Саратове у него живет старенькая мама. По старым правилам его могли направить в колонию в Рязанской или Курской области, если же там нет мест, то куда-то еще. Однако оснований отправить его в какую-то колонию именно в Саратовской области до сих пор не было. Теперь - есть.