Президент России Владимир Путин тогда поставил перед министром обороны масштабные задачи. Президент взял курс на полную модернизацию армии и флота, оснащение самым современным оружием, на создание высокопрофессиональной армии. Немалые силы и средства были брошены на достижение этих стратегических целей. Многие из них уже достигнуты.
За время руководства Сергеем Шойгу Вооруженными силами, по словам военных экспертов, кардинально повысился престиж военной службы. В 90-е годы прошлого века и начале 2000-х военнослужащие старались даже не выходить за пределы части в форме. Социальное положение служивых было на крайне низком уровне, военным приходилось брать подработки - многие офицеры вынуждены были по ночам выходить на дежурства охранниками. А матери боялись отдавать сыновей в армию.
В настоящее время доверие общества к армии составляет более 90 процентов (согласно данным ВЦИОМ). Сегодня в армию идти уже никто не боится. Исчезло и такое понятие, как дать взятку военкому, чтобы отмазаться от призыва. Более того, были уже случаи, когда военкомов "умасливали", чтобы они взяли парня в войска. Служить стало комфортно. Солдатам не приходится драить полы и чистить картошку, как раньше. Служебное время они посвящают исключительно обучению военно-учетной специальности. Сергей Шойгу сделал социально-бытовые условия для всех военнослужащих максимально комфортными. Во всех казармах появились душевые и стиральные машины. Питание в частях сделали в формате "шведских столов".
В то же время полным ходом идет перевооружение войск. Оружие стало высокотехнологичным - на новых физических принципах. Доля современных образцов должна составить в 2020 году более 70 процентов. Впервые за историю новой России по периметру нашей границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении.
Решена многолетняя проблема с военнослужащими, состоявшими в распоряжении до обеспечения жильем. Уволить их без предоставления квартиры не могли, а срок службы уже вышел. В итоге многие военные по несколько лет оказывались в подвешенном состоянии - без воинских должностей, но и не уволенными. Сейчас перед отставниками выполнены все социальные обязательства.
При Сергее Шойгу удалось возродить военную медицину. В период пандемии построено и функционирует свыше 20 многофункциональных медцентров. Скорость постройки таких центров вызывала удивление и восхищение у специалистов. Видимо, тут сказалось строительное образование министра обороны.
Военное образование, в том числе довузовское (суворовские и нахимовские училища, а также кадетские корпуса), стало престижным. Число претендентов на места в военные вузы в настоящее время не меньше, чем в ведущие гражданские вузы страны. По заверениям военных, оснащенность учебно-материальной базы их вузов в разы лучше, чем у гражданских учебных заведений.
За тот период, что Сергей Шойгу у "руля" военной машины, войска уже дважды участвовали в крупных стратегических операциях, которые принесли значимый результат. Благодаря Воздушно-космическим силам России Сирия сохранила свое существование как государство. Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развернута современная военная и социальная инфраструктура. В Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса. При этом все российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ.
Военные обеспечили защиту граждан Крыма в 2014 году, когда на Украине была свергнута официальная власть, и группы радикально настроенных националистов уже ехали в сторону полуострова.
Важной заслугой министра обороны Шойгу является возросшая в разы интенсивность боевой подготовки. Войска регулярно задействованы во внезапных проверках, учениях, масштабных международных маневрах.
Продолжается развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике. Всего уже построено 590 объектов общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. Активно ведется очистка территории Арктики.
Министерство обороны активно занялось военно-патриотическим воспитанием молодежи. Движение "ЮНАРМИЯ" охватывает все субъекты РФ и объединяет более 700 тысяч подростков.
В ознаменование 75-й годовщины Великой Победы освящён и открыт Главный храм Вооружённых Сил. В мультимедийном музейном комплексе "Дорога памяти" впервые в мировой истории увековечена память о 33-х миллионах участниках Великой Отечественной войны. В настоящее время продолжают размещаться сохранившиеся фотографии и фронтовые письма.
"Благодаря Сергею Шойгу Российская армия сейчас занимает мировые лидирующие позиции в военной сфере, а военные профессии считаются одними из самых престижных в стране", - считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По словам военного эксперта, в первую очередь следует отметить успешную реформу Вооруженных Сил РФ, проведенную Сергеем Кужугетовичем. "За время его нахождения на посту министра обороны РФ в армии было решено большое количество серьезных проблем: отлажено создание и поставка новой военной техники, отвечающей самым современным требованием, изменено и улучшено форменное обмундирование, решен "квартирный вопрос", военные обеспечены хорошими льготами и достойной зарплатой. Армия стала более современной и профессиональной, что было доказано операциями в Крыму и в Сирии. Кроме того, военные получили возможность демонстрировать свое мастерство и оттачивать навыки на ежегодных играх "Армия"", - отметил генерал Липовой.