Ровно 8 лет назад министром обороны России был назначен Сергей Шойгу. Это решение Владимира Путина, напомним, тогда удивило всех. Ведь создатель российского МЧС Сергей Шойгу к тому моменту только полгода как был назначен губернатором Московской области. Он очень активно взялся за дела Подмосковья, и в этот момент ему поступает предложение от президента возглавить минобороны. "Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг министерства обороны, для того чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова от занимаемой должности", - сказал на встрече с Сергеем Шойгу глава государства. Напомним, тогда вовсю гремело "дело "Оборонсервиса", и так как Анатолий Сердюков близко знаком с главной обвиняемой по этому делу Евгенией Васильевой он написал заявление об уходе в отставку. Да и дела в армии и на флоте, чего уж греха таить, тогда шли совсем не гладко. Сергей Шойгу признался, что для него предложение президента стало неожиданным. "Благодарю за доверие и сделаю все, что в моих силах", - сказал при назначении он.

Сергей Шойгу создал и сделал эффективным МЧС России. Затем его умения понадобились уже армии и флоту. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Президент России Владимир Путин тогда поставил перед министром обороны масштабные задачи. Президент взял курс на полную модернизацию армии и флота, оснащение самым современным оружием, на создание высокопрофессиональной армии. Немалые силы и средства были брошены на достижение этих стратегических целей. Многие из них уже достигнуты.

За время руководства Сергеем Шойгу Вооруженными силами, по словам военных экспертов, кардинально повысился престиж военной службы. В 90-е годы прошлого века и начале 2000-х военнослужащие старались даже не выходить за пределы части в форме. Социальное положение служивых было на крайне низком уровне, военным приходилось брать подработки - многие офицеры вынуждены были по ночам выходить на дежурства охранниками. А матери боялись отдавать сыновей в армию.

В настоящее время доверие общества к армии составляет более 90 процентов (согласно данным ВЦИОМ). Сегодня в армию идти уже никто не боится. Исчезло и такое понятие, как дать взятку военкому, чтобы отмазаться от призыва. Более того, были уже случаи, когда военкомов "умасливали", чтобы они взяли парня в войска. Служить стало комфортно. Солдатам не приходится драить полы и чистить картошку, как раньше. Служебное время они посвящают исключительно обучению военно-учетной специальности. Сергей Шойгу сделал социально-бытовые условия для всех военнослужащих максимально комфортными. Во всех казармах появились душевые и стиральные машины. Питание в частях сделали в формате "шведских столов".

В то же время полным ходом идет перевооружение войск. Оружие стало высокотехнологичным - на новых физических принципах. Доля современных образцов должна составить в 2020 году более 70 процентов. Впервые за историю новой России по периметру нашей границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении.

Решена многолетняя проблема с военнослужащими, состоявшими в распоряжении до обеспечения жильем. Уволить их без предоставления квартиры не могли, а срок службы уже вышел. В итоге многие военные по несколько лет оказывались в подвешенном состоянии - без воинских должностей, но и не уволенными. Сейчас перед отставниками выполнены все социальные обязательства.

При Сергее Шойгу удалось возродить военную медицину. В период пандемии построено и функционирует свыше 20 многофункциональных медцентров. Скорость постройки таких центров вызывала удивление и восхищение у специалистов. Видимо, тут сказалось строительное образование министра обороны.

Военное образование, в том числе довузовское (суворовские и нахимовские училища, а также кадетские корпуса), стало престижным. Число претендентов на места в военные вузы в настоящее время не меньше, чем в ведущие гражданские вузы страны. По заверениям военных, оснащенность учебно-материальной базы их вузов в разы лучше, чем у гражданских учебных заведений.

За тот период, что Сергей Шойгу у "руля" военной машины, войска уже дважды участвовали в крупных стратегических операциях, которые принесли значимый результат. Благодаря Воздушно-космическим силам России Сирия сохранила свое существование как государство. Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развернута современная военная и социальная инфраструктура. В Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса. При этом все российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ.

За время, что Вооруженными силами руководит Сергей Шойгу, отмечают военные эксперты, удалось наконец решить злободневный квартирный вопрос

Военные обеспечили защиту граждан Крыма в 2014 году, когда на Украине была свергнута официальная власть, и группы радикально настроенных националистов уже ехали в сторону полуострова.

Важной заслугой министра обороны Шойгу является возросшая в разы интенсивность боевой подготовки. Войска регулярно задействованы во внезапных проверках, учениях, масштабных международных маневрах.

Продолжается развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике. Всего уже построено 590 объектов общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. Активно ведется очистка территории Арктики.

Министерство обороны активно занялось военно-патриотическим воспитанием молодежи. Движение "ЮНАРМИЯ" охватывает все субъекты РФ и объединяет более 700 тысяч подростков.

В ознаменование 75-й годовщины Великой Победы освящён и открыт Главный храм Вооружённых Сил. В мультимедийном музейном комплексе "Дорога памяти" впервые в мировой истории увековечена память о 33-х миллионах участниках Великой Отечественной войны. В настоящее время продолжают размещаться сохранившиеся фотографии и фронтовые письма.

"Благодаря Сергею Шойгу Российская армия сейчас занимает мировые лидирующие позиции в военной сфере, а военные профессии считаются одними из самых престижных в стране", - считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По словам военного эксперта, в первую очередь следует отметить успешную реформу Вооруженных Сил РФ, проведенную Сергеем Кужугетовичем. "За время его нахождения на посту министра обороны РФ в армии было решено большое количество серьезных проблем: отлажено создание и поставка новой военной техники, отвечающей самым современным требованием, изменено и улучшено форменное обмундирование, решен "квартирный вопрос", военные обеспечены хорошими льготами и достойной зарплатой. Армия стала более современной и профессиональной, что было доказано операциями в Крыму и в Сирии. Кроме того, военные получили возможность демонстрировать свое мастерство и оттачивать навыки на ежегодных играх "Армия"", - отметил генерал Липовой.