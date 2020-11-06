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06.11.2020 21:21
Рубрика: Общество

Анна Попова порекомендовала праздновать Новый год дома

Текст: Александр Проценко

Главный санитарный врач России порекомендовала провести новогодние праздники дома, и не только из-за распространения коронавируса.

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"Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать, - сказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия-1". - Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо".

Она отметила, что надо также понимать, что в России сейчас нет риска заражения особо опасными инфекциями, включая корь. А при пересечении границ можно попасть на карантин в другой стране, даже если привиться от кори, дифтерии и полиомиелита. Риск заражения этими и другими болезнями Попова обосновывает наплывом беженцев с Ближнего Востока. Кроме того, по данным Анны Поповой, в Китае сейчас неблагополучная ситуация по птичьему гриппу, а в Индии - по свиному.

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