АСИ определило 300 идей форума "Сильные идеи для нового времени"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) определило 300 самых перспективных идей форума "Сильные идеи для нового времени". В топ-лист форума вместо 100, как изначально планировалось, теперь выбрано 300 перспективных идей. Так высок напор научного творчества и рационализаторских инициатив.

Финальный список идей сформирован из трех групп. В первую группу вошли предложения, отобранные с учетом мнения региональных, федеральных и международных экспертов из числа идей, прошедших ранее в топ-1000. Еще одна группа - идеи-лидеры по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на крауд-платформе idea.asi.ru. И, наконец, третью группу составили идеи, которые Агентство стратегических инициатив планирует включать в собственные планы работы.

Авторы всех идей получат возможность представить свои предложения федеральным органам власти и институтам развития. Лидеры - 100 человек, чьи идеи одновременно попадают в несколько групп, будут приглашены для участия в очных мероприятиях форума "Сильные идеи для нового времени", который 11-13 ноября проведут АСИ и Росконгресс.

- Число представленных на форум идей превысило все прогнозные ожидания, отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - И по мере их изучения мы поняли, что отобрать лишь 100 невозможно. К тому же, так органично получилось, что у нас сформировался список лидеров народного голосования и тот перечень, в составлении которого принимали участие эксперты. А часть идей настолько соответствовала нашим представлениям о том, в каком направлении должно развиваться АСИ, что мы решили выделить их в отдельный блок. Так и получилось 300. Мы бы очень хотели видеть авторов всех идей на очных мероприятиях форума, но в нынешних условиях пандемии мы просто не имеем права рисковать. Поэтому решили пригласить 100 человек, чьи предложения зацепили и участников крауд-платформы, и экспертов, и нас в АСИ.

В свою очередь, фонд Росконгресс даст авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы - разместить информацию о своих проектах на "Инвестиционном портале регионов России", в базе Фонда "РК-Инвестиции" и проекта "Фонд идей". Лидерам форума "Сильные идеи для нового времени" будут выделены квоты на посещение и участие в деловых и международных мероприятиях фонда. Лучшие из авторов идей смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме.

Справка «РГ»

АСИ - Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (asi.ru) создано 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин. АСИ поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ - Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа "100 городских лидеров", модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.