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06.11.2020 11:27
Рубрика: Общество

Астероид на орбите Марса оказался осколком Луны

Текст: Тимур Алимов

Один из троянских астероидов, находящихся на орбите Марса, является реликтовым обломком первоначальной твердой коры Луны. К такому выводу пришли астрономы из Обсерватории и Планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии. Результаты их исследования опубликовало издание Icarus.

Фото: Andre Renard/University of Toronto via AP
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Марс окружают девять троянских астероидов, восемь из которых относятся к семейству Эврики. Один с обозначением 101429, как оказалось, отличается от всей группы. Подробно изучить необычное для орбиты Красной планеты небесное тело астрофизики смогли с помощью спектрографа X-SHOOTER, установленного на "очень большом телескопе" (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории в Чили.

Анализ показал существенную разницу в спектральном отражении солнечного света у астероидов Эврики и 101429. Последний по своему составу оказался больше похож на спектр Луны.

- Спектр этого конкретного астероида кажется почти точным для тех частей Луны, где есть обнаженные коренные породы, такие как внутренние участки кратеров и горы, - объяснил астрохимик Галин Борисов.

По мнению ученых, обломок Луны мог достичь орбиты Марса в период ранней Солнечной системы.

- Пространство между новообразованными планетами было заполнено обломками, столкновения были обычным явлением. Большие астероиды - планетезимали - постоянно ударяли по Луне и другим планетам. Вполне возможно, что осколок от одного из таких столкновений мог достичь орбиты Марса, когда планета только формировалась и находилась в окружении троянских облаков, - пояснил ведущий автор исследования, астроном Апостолос Христу.

Исследователи продолжат изучать происхождение 101429 с помощью других, более мощных спектрографов.

Общество Космос Исследование Марса

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