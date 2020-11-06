Байден перехватил первенство в ключевом штате Джорджия

Сообщается, что на данный момент у Байдена 49,39 процента голосов, у Трампа - 49,37 процента.

Джорджия - один из четырех штатов, где победитель пока не объявлен. Как ожидается, исход голосования здесь определит итоги гонки за кресло в Белом доме. Штаб Трампа подал иск в местный суд с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Байдена - 264, у Трампа их 214. Подсчет голосов продолжается.