Центр с уникальным оборудованием открыли в НАН Беларуси

Соединить металлы и сплавы толщиной от 0,1 мм способно уникальное технологическое оборудование, созданное белорусскими учеными. Оно уже доказало свою ювелирную точность в научном Центре электронно-лучевых технологий, который открылся 6 ноября в академии наук РБ.

Этот вид сварки (ЭЛС), уточняют эксперты, позволяет соединить за один проход материалы толщиной до 400 мм. "Столь уникальное производство, созданное по поручению главы государства, удалось организовать фактически за три месяца", - пояснил председатель президиума НАН Владимир Гусаков, добавив, что специалисты рассчитывают, что его рентабельность составит 15-20%.

Наиболее широко ЭЛС применяется в авиакосмической промышленности, ядерной энергетике, турбостроении, электровакуумном производстве, приборостроении. "Данные технологии необходимы сегодня машиностроительным предприятиям страны, таким как БЕЛАЗ, МТЗ", - констатировал и первый замминистра промышленности РБ Сергей Гунько.

А ученые добавляют, что применение технологий послойного электронно-лучевого сплавления металлов или композиций позволяет создавать изделия сложнейших форм. При этом применяются исходные материалы в виде проволоки или порошка с получением деталей с размерами от нескольких миллиметров до 1-3 м и более. Их размеры определяются исключительно габаритами вакуумной камеры.

И если раньше приходилось заказывать детали за рубежом, "то теперь сможем их изготавливать в стране", - подчеркнул глава академии наук, назвав эту технологию и сам Центр серьезным "научным прорывом".

Между прочим, в ближайших планах академии, подчеркнул Гусаков, ее преобразование в научно-производственную корпорацию. "Практически в каждом институте, в каждом центре мы создаем производства, чтобы ученые не только вели фундаментальные исследования, но и зарабатывали деньги", - сообщил академик, передает БЕЛТА. В частности, добавил он, и Центр электронно-лучевых технологий создан за счет средств академии.

Более того, по его данным, свыше двух третей средств, которые требуются академической науке страны для успешного существования, ученые уже зарабатывают самостоятельно. По сути, констатировал Гусаков, "через какое-то время Академия наук сможет перейти на самофинансирование".