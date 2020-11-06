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06.11.2020 00:20
Рубрика: В мире

Четверть состава американского Конгресса составят женщины

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Примерно четверть всего состава нынешнего Конгресса в США составят женщины - рекордное число в истории. Об этом рассказали в Центре по изучению американских женщин и политики Ратгерского университета в Нью-Джерси.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"На выборы в Конгресс шли не менее 131 женщины: 100 представительниц от Демократической партии и 31 от Республиканской. В прошлом созыве парламента - одного из трех высших федеральных органов государственной власти США - было 127 женщин", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В Конгрессе 535 голосующих членов - 100 в Сенате и 435 в Палате представителей. Напомним, всеобщие выборы состоялись в США во вторник, третьего ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Подсчет голосов продолжается.

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