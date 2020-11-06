ЦСКА проиграл "Фейенорду" в Лиге Европы

Московский ЦСКА в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы в гостях уступил "Фейенорду" - 1:3.

ЦСКА прибыл в Нидерланды в статусе фаворита матча. "Фейенорд", несмотря на богатую историю, в настоящее время по меркам европейского футбола - середняк. Интриги прибавлял тот факт, что клуб из Роттердама возглавляет Дик Адвокат, ранее работавший в "Зените" и сборной России.

ЦСКА в первом тайме выглядел солиднее соперника, но забить все никак не получалось. И очень некстати в одном из эпизодов схватился за заднюю поверхность бедра Марио Фернандес, который был заменен. Остается надеяться, что к играм сборной он восстановится.

Второй тайм тоже поначалу не предвещал беды. А затем… Сначала в обороне упустили Риджесиано Хапса на 63-й минуте, следом Оркун Кёкчю и Лутсхарел Гертрюйд с интервалом в минуту сняли вопрос о победителе. ЦСКА смог провести гол престижа, но и в этом им помогли хозяева. Маркос Сенеси поразил собственные ворота.

Выступление наших клубов в еврокубках удручает. За три тура Лиги чемпионов и Лиги Европы не одержана ни одна победа. В следующем туре ЦСКА примет "Фейенорд" на своем стадионе. Игра состоится 26 ноября.

В другом матче группы загребское "Динамо" переиграл "Вольсберг" - 1:0. Хорватский клуб вышел в лидеры, набрав пять очков, на очко меньше у "Фейенорда" и "Вольфсберга". У ЦСКА - два очка.