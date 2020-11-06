Действия США угрожают глобальной безопасности

Новости

Грузовой самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево 10:02
Переброску новой партии Т-72Б3 сняли на видео 09:55
Свыше 1,5 килограмма наркотиков изъяли в Подмосковье 09:38
Настоящее и будущее электромобилей и гибридов обсудят на "Иннопроме" 09:14
Еще 3783 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
В эфире "Иннопрома" оценят возможности рынка компонентов 09:11
В Москве у пенсионерки украли украшения на 9 миллионов рублей 08:54
После ДТП на переезде в Подмосковье СК начал доследственную проверку 08:28
Пушков: В случае победы Байдена мир вернется к холодной войне 08:25
Электропоезд и КАМАЗ столкнулись в Одинцовском районе Подмосковья 08:18
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутаций коронавируса 08:10
Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян 07:50
Почта США не смогла доставить к выборам более 150 тысяч бюллетеней 07:35
Пандемия оставила во Вьетнаме миллионы человек без работы 07:02
Twitter заморозил аккаунт экс-советника Трампа за призыв к насилию 07:00
В Сингапуре впервые с начала пандемии возобновят морские круизы 06:43
Врач перечислил вредные при коронавирусе продукты 06:02
Байден почти сравнялся с Трампом в Джорджии после обработки 99% бюллетеней 05:25
Пульмонолог прокомментировал процент ошибок тестов на коронавирус 04:24
Трамп: Я победил на выборах, если считать "законные голоса" 04:07
В Пентагоне прокомментировали информацию об отставке министра обороны 03:32
Два человека пострадали при столкновении поезда и грузовика в Подмосковье 03:10
Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от "Фейеноорда" 02:13
Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах в еврокубках 01:55
В Дании 17 миллионов норок сожгут в печах теплоцентралей 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
06.11.2020 10:15

Действия США угрожают глобальной безопасности

"Безответственное поведение США представляет собой наибольшую угрозу миру и международной безопасности", - отметил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в своем выступлении на недавней сессии Генассамблеи ООН. Он вменил США в вину "разжигание конфликтов, нетрадиционных и торговых войн и использование односторонних мер принуждения". Его слова вызвали широкий резонанс во всем мире, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Анализируя все действия, совершенные в последние годы американским правительством, можно прийти к выводу, что за американской администрацией числится "семь смертных грехов", угрожающих глобальной безопасности.

США вмешиваются во внутренние дела других стран, угрожая глобальной геополитической безопасности. За последние годы Соединенные Штаты устроили не одну "арабскую весну" в Западной Азии и Северной Африке, а также череду "цветных революций" в Евразии, став серьезным дестабилизирующим фактором в глобальной геополитической безопасности.

Во-вторых, Соединенные Штаты постоянно размахивают "санкционной дубинкой", что несет угрозу безопасности глобальной экономики.

От Ирана до Сирии, от Северной Кореи до Кубы - на протяжении многих лет Вашингтон использует весь свой экономический потенциал и финансовую гегемонию для шантажа других стран, угрожая санкциями. Как заявил сенатор Франции Филипп Бонакаррель, "длинные руки юрисдикции" США простираются от Азии до Европы.

США стремятся к гонке вооружений, что представляет угрозу балансу сил и безопасности во всем мире. Приближается срок истечения Договора СНВ между США и Россией, при этом Вашингтон не очень заинтересован в дальнейших переговорах с российской стороной. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Америка и Москва приближаются к новому старту гонки вооружений, при этом американское правительство считает, что оно выиграет противостояние.

Будучи нарушителями экологического баланса, Соединенные Штаты мешают сокращению выбросов парниковых газов. В последние годы США не только ведут непродуктивную экологическую политику, но и серьезно подрывают процесс стремления к глобальному экологическому равновесию. Выход из Парижского климатического соглашения, отказ от ратификации Киотского протокола и Конвенции о биологическом разнообразии превратили США в "нарушителя консенсуса и спокойствия", создавая проблемы в глобальной экологической политике. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал выход США из Парижского соглашения политически недальновидным, научно необоснованным и безответственным.

Американское правительство поощряет культурное превосходство, что представляет угрозу глобальному культурному многообразию. В течение многих лет Соединенные Штаты использовали экспорт культуры в качестве своей национальной стратегии, навязывая культурные продукты в качестве красивой упаковки, чтобы привить населению других стран так называемые "общечеловеческие ценности". Суть этих "ценностей" в том, чтобы помешать идеологическому курсу других стран для достижения своих политических целей.

В пример можно привести американский проект Riot для кубинской молодежи, который ориентирован на распространение американской музыки, фильмов, чатов и онлайн-игр. Но, как указало правительство Кубы, основная цель этого проекта - свержение кубинского режима. Мониторингом интернета США угрожают кибербезопасности всего мира.

Возглавляемая США коалиция "Пять глаз" недавно потребовала от некоторых высокотехнологичных компаний поставить "бэкдоры" в приложения, чтобы облегчить "правоохранительные действия в киберпространстве". В статье на сайте Computer Weekly говорится, что этот шаг противоречит истинным принципам безопасности данных. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что Соединенные Штаты продолжают усиливать разведку и атаки на киберпространство других стран.

США делают все возможное для подрыва противоэпидемического сотрудничества, что создает угрозу глобальному здравоохранению.

С началом пандемии Соединенные Штаты открыто подрывают международное противоэпидемическое сотрудничество, объявив о выходе из Всемирной организации здравоохранения и пытаясь политизировать вирус и возложить ответственность за пандемию на отдельные страны.

В современном мире без мира и сотрудничества нельзя говорить о развитии. Укрепление сотрудничества и достижение взаимного выигрыша - единственно правильный путь развития человечества. Действия, которые противоречат международному сотрудничеству и ставят под угрозу глобальную безопасность, обречены.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутаций коронавируса
Трамп: Я победил на выборах, если считать "законные голоса"
Пульмонолог прокомментировал процент ошибок тестов на коронавирус