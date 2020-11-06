Анализируя все действия, совершенные в последние годы американским правительством, можно прийти к выводу, что за американской администрацией числится "семь смертных грехов", угрожающих глобальной безопасности.

США вмешиваются во внутренние дела других стран, угрожая глобальной геополитической безопасности. За последние годы Соединенные Штаты устроили не одну "арабскую весну" в Западной Азии и Северной Африке, а также череду "цветных революций" в Евразии, став серьезным дестабилизирующим фактором в глобальной геополитической безопасности.

Во-вторых, Соединенные Штаты постоянно размахивают "санкционной дубинкой", что несет угрозу безопасности глобальной экономики.

От Ирана до Сирии, от Северной Кореи до Кубы - на протяжении многих лет Вашингтон использует весь свой экономический потенциал и финансовую гегемонию для шантажа других стран, угрожая санкциями. Как заявил сенатор Франции Филипп Бонакаррель, "длинные руки юрисдикции" США простираются от Азии до Европы.

США стремятся к гонке вооружений, что представляет угрозу балансу сил и безопасности во всем мире. Приближается срок истечения Договора СНВ между США и Россией, при этом Вашингтон не очень заинтересован в дальнейших переговорах с российской стороной. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Америка и Москва приближаются к новому старту гонки вооружений, при этом американское правительство считает, что оно выиграет противостояние.

Будучи нарушителями экологического баланса, Соединенные Штаты мешают сокращению выбросов парниковых газов. В последние годы США не только ведут непродуктивную экологическую политику, но и серьезно подрывают процесс стремления к глобальному экологическому равновесию. Выход из Парижского климатического соглашения, отказ от ратификации Киотского протокола и Конвенции о биологическом разнообразии превратили США в "нарушителя консенсуса и спокойствия", создавая проблемы в глобальной экологической политике. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал выход США из Парижского соглашения политически недальновидным, научно необоснованным и безответственным.

Американское правительство поощряет культурное превосходство, что представляет угрозу глобальному культурному многообразию. В течение многих лет Соединенные Штаты использовали экспорт культуры в качестве своей национальной стратегии, навязывая культурные продукты в качестве красивой упаковки, чтобы привить населению других стран так называемые "общечеловеческие ценности". Суть этих "ценностей" в том, чтобы помешать идеологическому курсу других стран для достижения своих политических целей.

В пример можно привести американский проект Riot для кубинской молодежи, который ориентирован на распространение американской музыки, фильмов, чатов и онлайн-игр. Но, как указало правительство Кубы, основная цель этого проекта - свержение кубинского режима. Мониторингом интернета США угрожают кибербезопасности всего мира.

Возглавляемая США коалиция "Пять глаз" недавно потребовала от некоторых высокотехнологичных компаний поставить "бэкдоры" в приложения, чтобы облегчить "правоохранительные действия в киберпространстве". В статье на сайте Computer Weekly говорится, что этот шаг противоречит истинным принципам безопасности данных. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что Соединенные Штаты продолжают усиливать разведку и атаки на киберпространство других стран.

США делают все возможное для подрыва противоэпидемического сотрудничества, что создает угрозу глобальному здравоохранению.

С началом пандемии Соединенные Штаты открыто подрывают международное противоэпидемическое сотрудничество, объявив о выходе из Всемирной организации здравоохранения и пытаясь политизировать вирус и возложить ответственность за пандемию на отдельные страны.

В современном мире без мира и сотрудничества нельзя говорить о развитии. Укрепление сотрудничества и достижение взаимного выигрыша - единственно правильный путь развития человечества. Действия, которые противоречат международному сотрудничеству и ставят под угрозу глобальную безопасность, обречены.