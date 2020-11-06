"Единая Россия" подготовит проект закона о занятости населения

Фракция "Единая Россия" до конца работы нынешнего думского созыва внесет фундаментальный законопроект о занятости населения. Об этом журналистам сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

- Мы договорились разработать фундаментальный законопроект - это будет либо коренное изменение закона о занятости, либо новая редакция закона о занятости, - рассказал Исаев, подводя итоги заседания рабочей группы фракции по совершенствованию трудового законодательства.

В рамках работы над этим законопроектом в Госдуме планируют принять окончательное решение о возможном переходе к страхованию от безработицы. По словам Исаева, такой формат существует и успешно действует во многих странах мира. Кроме того, решено ввести общие принципы предоставления пособий, а также установить дополнительные условия поддержки занятости "таких уязвимых групп населения, как инвалиды, молодые специалисты".

Первый замглавы фракции подчеркнул, что действующий в РФ закон о занятости существенно устарел. "Он был принят в 91 году, в следующем году ему исполнится 30 лет, - пояснил он. - С тех пор в него было внесено 55 изменений, но в целом структура закона осталась прежней, он из 90-х годов прошлого века".

Исаев добавил, что новый закон может вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

Перед внесением этого фундаментального законопроекта в Госдуму поступят поправки в закон о занятости, которые, по оценке единороссов, требуют оперативного принятия. В частности, будут предложены меры по существенному сокращению документооборота и снятию искусственных препятствий для граждан, желающих встать на учет в службе занятости. Поправки депутаты разработали вместе с Минтруда.