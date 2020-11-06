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06.11.2020 10:00
Рубрика: Общество

Экспертиза школьных учебных пособий станет государственной

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект нового порядка отбора организаций, выпускающих школьные учебные пособия. Это разные рабочие тетради, контурные карты, сборники задач и другие подобные "расходники", которые могут идти в дополнение к учебникам или отдельно от них.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Проект порядка устанавливает новые правила отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию, - говорится в пояснительной записке к документу. - Выборочная экспертиза учебных пособий будет носить государственный характер, а ее проведение будет возложено на подведомственную министерству организацию. Изменения позволяют повысить уровень ответственности экспертов и объективности выводов, существенно снизив риски включения организаций, выпускающих некачественные учебные пособия, в перечень.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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А теперь по пунктам. Согласно проекту, заявления от издателей о приеме в перечень организаций, выпускающих школьные учебные пособия, Министерство просвещения будет принимать не реже одного раза в четыре года. При этом информация о сроках приема будет публиковаться на сайте ведомства не позднее, чем за два месяца до его начала.

Организация должна будет предоставить в министерство список всех своих учебных пособий, которые были изданы за последние пять лет.

В перечне документов, которые нужно подать, также есть очень интересный критерий: "информация об отсутствии в издаваемых организацией учебных пособиях готовых решений к задачам без методического сопровождения". То есть, сборники "готовых домашних заданий" - сразу мимо.

Что важно? Если все документы поданы верно, и учебники издательства уже включены в федеральный перечень учебников (он формируется отдельно и регламентируется другими документами - прим. "РГ"), то оно попадает в одобренный список организаций, выпускающих учебные пособия, "автоматом" - без экспертизы.

Если же у издательства нет учебников в перечне, то проводится выборочная экспертиза: проверяется примерно пять процентов от всех учебных пособий. Эксперты должны иметь ученую степень или ученое звание, стаж педагогической деятельности не менее 10 лет.

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По каким критериям учебные пособия будут оцениваться?

К примеру, в них не должно быть ошибок и опечаток, недостоверных и научно не подтвержденных фактов. Не должно быть информации, побуждающей к асоциальному поведению, оправдывающей насилие, отрицающей семейные ценности ‎и формирующей неуважительное отношение к родителям. И это далеко не весь список.

Также среди условий: структурированность и логичность в изложении предметного материала; разнообразие видов текстовой информации, иллюстраций, материалов, представленных в графическом и табличном виде; изложение с учетом возрастных особенностей психофизиологического развития обучающихся; правильность отображения государственной границы РФ. И другие.

На основе заключений экспертов Научно-методический совет по учебникам при Минпросвещения решает: включить заявителя в перечень организаций, издающих школьные учебные пособия, или нет.

Кстати

Важно: рабочие тетради и другие учебные пособия, которые дети используют на уроках, школы могут покупать на свои, то есть бюджетные, деньги. Для этого директор своим приказом должен включить их в список необходимой учебной литературы для реализации своей образовательной программы. Правда, покупать школы имеют право только те пособия, которые выпущены издательствами, включенными в одобренный перечень. (Правила отбора организаций в него как раз сейчас и будут меняться).

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Заставлять покупать рабочие тетради и другие пособия родителей школа не имеет права. Как рассказала ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова, "факт того, что рабочие тетради заполняются учеником и не могут быть переданы по окончании учебного года следующему школьнику, не является основанием для сбора средств с родителей на их закупку".

В разъясняющем письме Министерства просвещения от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 "Об использовании рабочих тетрадей" сказано, что " рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. Вопрос обеспечения обучающихся рабочими тетрадями относится к компетенции общеобразовательной организации. Таким образом, если образовательная организация включает конкретную рабочую тетрадь в список, который утверждается приказом директора, то возникают правовые основания для их закупки за бюджетные средства. В целях более углубленного изучения учебного предмета учитель может рекомендовать учебные пособия, в том числе рабочие тетради, не включенные в список, для домашнего самостоятельного использования. При этом указанные учебные пособия не могут быть использованы в образовательном процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".

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