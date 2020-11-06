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06.11.2020 16:56
Рубрика: Экономика

Эксперты призвали открыть тестовые зоны для беспилотников

Текст: Евгений Гайва
Для быстрого перехода к коммерческому использованию беспилотного транспорта в России необходимо как можно быстрее вывести его на тестовые площадки, считают эксперты Аналитического центра при правительстве России. Предложения будут переданы в правительство.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

В России нужно создать и законодательно оформить экспериментальные полетные зоны и маршруты, отметила руководитель центра трансфера технологий Global Tech Hub Елена Привалова. С такой инициативой уже выступили инновационный центр "Сколково" и город высоких технологий Иннополис в Татарстане. "Единственное чего не хватает, это волевого решения, которое поможет запустить и профинансировать создание инфраструктуры для стартовых экспериментальных полетов", - сказала она.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Такой подход позволит создать уверенность у частных инвесторов. Для них вложения в инфраструктуру для беспилотников представляется огромным риском. Именно экспериментальные площадки являются тем решением, которое позволит запустить инвестиции. Зарубежные страны, которые пошли по этому пути больше всего продвинулись к коммерческому запуску беспилотного транспорта, отметила эксперт.

Кроме того, России требуется создать законодательные стандарты мониторинга автономного транспорта. "Как только страна принимает некий стандарт мониторинга и сертификации беспилотников, все становится очень хорошо для этой отрасли. Большинство стран это уже внедрили", - сказала Привалова.

В России есть много зон, которые можно было бы использовать для тестирования беспилотного транспорта, заметил руководитель лаборатории автономных транспортных систем в Иннополисе Салимжан Шафуров. При этом государству придется поддерживать беспилотную отрасль, хотя оно, возможно, желало бы ограничиться только ее регулированием, добавил он.

Вопросы перехода к коммерческому использованию беспилотников сейчас решают во всем мире. Сложности возникают из-за низкого интереса венчурных компаний к финансированию нового сектора. Рынок производства беспилотников уже поделен, безусловное лидерство захватила китайская компания. При этом рынок прикладных решений еще не формировался, инвесторы не видят конкретных привлекательных проектов для вложений, пояснил управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко. В России также отсутствует рынок инвестиций, который мог бы потреблять появляющиеся инновации.

В этом плане Россия пока идет на одном уровне с другими странами. Но чтобы не отстать, нужно продвигать предстоящие масштабные изменения.

По данным аудиторской компании KPMG, в 2020 году Россия входит в пятерку стран, население которых готово пересесть на беспилотный транспорт. Технологически страна также готова к производству наземных и воздушных беспилотников. Грузовые дроны российского производства конкурентоспособны на мировом рынка и востребованы в ряде стран.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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При этом уже наметилось отставание от Китая и США по объему производства и продаж беспилотников. Также начинает проявляться разрыв в нормативном регулировании.

Пока самым неурегулированным сектором в целом в мире остается пассажирский беспилотный транспорт. Больше всего в этом плане продвинулись в Европе. В части европейских стран уже рассматривается сертификация таких аппаратов.

В новой Зеландии запущена экспериментальная линия пассажирского беспилотного транспорта. Экспериментальные пассажирские беспилотники также летают в Китае, Сингапуре. Даже в Саудовской Аравии, где принят довольно консервативный подход к изменению законодательства, рассматривают беспилотный транспорт в качестве экспериментальной модели.

Экономика Транспорт

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