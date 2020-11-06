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06.11.2020 07:50
Рубрика: Экономика

Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян

Текст: Евгений Гайва
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоги на высокие доходы состоятельных россиян и свободные средства корпораций, если они не инвестируются в экономику. Такая идея содержится в размещенном на портале Госдумы отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.

По мнению экономистов, стоит установить подоходный налог в 20-24 процента для доходов физических лиц выше 12 и 24 миллионов рублей в год соответственно. Также предлагается ввести ставки налога на прибыль в 24 и 30 процентов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции", - поясняют эксперты. Такая ситуация, по их мнению, дает возможности для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Предполагается, что проект по увеличению налогов будет реализован вместе с установлением инвестиционного налогового вычета.

Также стоит создавать условия для роста уверенности в защищенности бизнеса внутри страны, отмечают в ВШЭ. Это может привести к всплеску реальных инвестиций уже в краткосрочном периоде.

Ранее РБК со ссылкой на Минфин сообщило, что подобные варианты изменений по НДФЛ и налогу на прибыль сейчас не разрабатываются. Однако, по мнению экспертов, чье мнение приводит издание, вероятность изменения системы налогообложения существует.

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