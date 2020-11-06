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06.11.2020 21:14
Рубрика: В мире

Эпидемия коронавируса заставила власти Латвии ввести ЧП

Текст: Юрий Сизов

Режим чрезвычайного положения из-за стремительного распространения коронавируса вводится вслед за Литвой и на всей территории Латвии с предстоящего понедельника и до 6 декабря. Столь жесткое решение принято правительством республики на заседании Совета по кризисному управлению, информируют в пятницу местные новостные порталы.

Фото: AFP
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Режим ЧП, по данным источника национального агентства Leta, вводится предварительно на три месяца. На этот период в прибалтийской республике запрещены все публичные мероприятия, за исключением организованных вне помещений собраний, шествий и пикетов. Правда, эксперты поясняют, что ограничения могут быть досрочно сняты, если угроза инфицирования будет предотвращена.

С другой стороны, за нарушение ограничений, установленных на время режима ЧП, предупреждают официальные власти, предусмотрен штраф в размере от пяти до 140 тысяч евро для юридических лиц и от двух до десяти тысяч евро для физических лиц.

Более того, уточняют обозреватели, будут "отменены все спортивные мероприятия и соревнования, за исключением тех, которые будут проходить без присутствия зрителей".

Определенные карантинные меры предусмотрены и в отношении торговых центров. В частности, "по выходным и праздничным дням будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, оптикой, магазины гигиенических и хозяйственных товаров и места оказания телекоммуникационных услуг", - констатирует агентство.

Кстати, за истекший период в этой прибалтийской республике с населением менее двух миллионов человек, зафиксировано 7476 инфицированных Covid-19, из которых 95 скончались.

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