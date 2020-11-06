ЕС продлил санкции против Турции за "незаконные" действий в Средиземноморье

Главы государств и правительств Евросоюза в пятницу продлили санкции против Турции за ее действия в Средиземном море, передает ТАСС.

"Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу.

При этом Брюссель оставил за собой право продолжить санкционное давление на Анкару, если турецкая сторона не пойдет на уступки. По мнению европейских чиновников, политика Турции создает "большую напряженность и недоверие" в регионе.

Напомним, ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении наладить добычу углеводородов на шельфе вблизи греческих островов, что вызвало острую реакцию со стороны властей Греции и Кипра.