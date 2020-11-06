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06.11.2020 10:27
Рубрика: Происшествия

Германия ответила на запросы Генпрокуратуры РФ о правовой помощи по Навальному

Текст: Иван Егоров

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, 30 октября в Генеральную прокуратуру России поступил ответ компетентных органов ФРГ, содержащий обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в РФ расследования обстоятельств госпитализации Навального А.А.

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По словам Иванова, Генпрокуратура направила в ФРГ необходимые разъяснения российского законодательства и информацию о результатах проведенных на территории России процессуальных действий. Вместе с этим, в компетентных органах Германии вновь запрошена информация о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в Германии.

При этом, по его словам, ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны.

"Исходя из характера данного ответа можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры России остаются не исполненными", - отметил официальный представитель ГП.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает российские компетентные органы возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Кроме того, в надзорном ведомстве дополнительно отметили, что отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет российским правоохранительным органам сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального А.А., поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории России, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено.

Генпрокуратура России с 27 августа по 28 сентября в Федеральное ведомство юстиции ФРГ направила четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса "Томск-Москва" Навального А.А.

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