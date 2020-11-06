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06.11.2020 18:09
Рубрика: Власть

ГП добилась выплаты за неделю 77 млн стимулирующих рублей медикам

Текст: Иван Егоров

После вмешательства Генпрокуратуры за неделю медикам было перечислено 77 млн рублей стимулирующих выплат и еще 145 млн рублей предпринимателям. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Там также отметили, что за прошедшую неделю в условиях распространения коронавирусной инфекции, были восстановлены права 281 медицинского сотрудника, защищены трудовые права более 2,8 тыс. граждан и погашена задолженность по зарплате в размере свыше 76 млн рублей.

Кроме того, благодаря мерам прокурорского реагирования заказчиками исполнены денежные обязательства по муниципальным и государственным контрактам на сумму более 145 млн рублей, пресечено 120 проверок органов контроля, которые начались вопреки установленному мораторию.

Всего прокурорами по всей стране за неделю выявлено 1439 нарушений закона, внесено 682 представления, в суды направлено 202 иска, объявлено 114 предостережений. По протестам прокуроров отменено (изменено) 43 правовых акта. По инициативе прокуроров 133 лица привлечены к административной ответственности, 364 - к дисциплинарной.

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