Группа "Мумий Тролль" представила клип на песню "Космические силы"

Группа "Мумий Тролль" сняла клип на песню "Космические силы". Впервые Илья Лагутенко и его музыканты работали с профессионалами киноиндустрии столь высокого уровня.

Режиссером и сценаристом стал Иван Соснин, призер "Кинотавр" и обладатель премии "Золотой орел". А главную роль исполнил популярный актер Юрий Колокольников, известный по фильмам "Метод", "Статский советник", "Перевозчик: наследие", "Бумер. Фильм второй". Снимался он и в нескольких сезонах "Игр престолов".

В клипе рассказывается история инопланетянина (его играет Колокольников), который попадает на планету, похожую на Землю, после чего замечает, что она находится на грани экологической катастрофы. Герой решает эту планету спасти. В итоге клип получился мудрым и фантастичным. Он заставляет задуматься о природе, экологии, космосе и в целом о глобальных заботах человечества.

Съемки проходили в месте, очень правдоподобно демонстрирующем ужасы и последствия такой катастрофы - в окрестностях медеплавильного комбината, в том числе и среди отходов вредных производств.

Прямая речь

Илья Лагутенко, лидер группы "Мумий Тролль":

- В клипе мне не досталась роль "инопланетного гостя" - я там играю, скорее, отрицательного персонажа: безалаберного турагента, отправившего клиента туда, где жизнь совершенно не похожа на рекламные картинки. Когда мы сочиняли эту песню, о COVID еще никто не слышал, мы не знали ни про Шиес, ни про Камчатку, ни про Норильск. К сожалению, за последние полгода количество подобных плохих новостей стало зашкаливать, так что песня становится чрезмерно актуальной.