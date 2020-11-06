Юбилей Аллы Суриковой. Какие фильмы подарила нам режиссер

Теорий смеха много. Мудрецы от Аристотеля до Бахтина пытались разгадать тайну смешного, пока не уперлись в безнадежную констатацию Лема: "Теория юмора - трудный орешек". На практике орешек пытаются расколоть комедиографы, но удается это самым упорным, которые тайну знают, но говорят о ней уклончиво. Например: "Если хочешь заставить человека улыбнуться, годится очень многое - от шлепка по заду до высоколобой шутки с тройным дном. В идеале такой - трехслойной - и должна быть кинокомедия. Одни засмеются, потому что этот ударил, а тот упал. Другие - потому что увидят в этом намек на политическую систему. Третьи почувствуют в невозмутимости упавшего этакое философское отношение к жизни. Но такого кина практически нет…".

Теория трехслойности принадлежит Алле Суриковой: только она умеет из шлепков выстроить философскую систему, поэтому ее картины так любимы публикой нескольких поколений. Она снимала в эпоху рыцарей нашей комедии Гайдая, Рязанова и одного из ее учителей Данелии, и теперь продолжает эти традиции. В новых поколениях киношников столь же достойных продолжателей нет - хотя, конечно, время тревог и печалей уже не дает поводов для того, чтобы петь и смеяться, как дети. "Основания для угрюмства, конечно, есть, - объясняет Сурикова. - Но не думаю, что раньше проблем было меньше. Что, меньше убивали? Скорее - больше. Просто делалось это тихо-тайно. 37-й год весь перешептывался - а пресса была безмятежна, и в кино шла "Волга-Волга". Народ в массе не знал, что у нас людей уничтожали. Сейчас наоборот - раздувается каждый слух. Я сопротивляюсь, как могу - наверное, такая внутренняя установка. Может, во мне живет ощущение... миссии - слишком громко звучит? Но что-то в этом роде".

Когда Аллу Сурикову спрашивают, сделает ли она совсем серьезное кино, она отвечает: "Не дождетесь!"

Смех, как кошка, умеет лечить. Кошка - потому что она лучший комедиограф мира, сочетающий смешное и теплое. Примерно этими качествами обладают фильмы Аллы Суриковой - они мило хулиганские, часто парадоксальные, щедро улыбчивые и неизменно теплые. "Моя вера в смешное, в его лечебную силу связана с бабушкой, которая была очень умной, и все ее звали "Карл Маркс". Она серьезно заболела, доктор прописал ей черный хлеб и чего-нибудь смешного. Мы бросились собирать анекдоты и ее смешили. И она поправилась. Я вообще думаю, что мир еще жив только потому, что умеет смеяться". А легкое хулиганство, вошедшее в плоть ее картин, заложено в Суриковой с детства: "У папы брат был родной, народный артист всего Советского Союза Леонид Ясиновский, он к нам приехал и привез куплеты из нового спектакля: "Вся Одесса-мама переполнета з ворами, настал критический момэнт - заедает темный элемэнт". Я все это выучила, спела друзьям в классе, они спели своим папам и мамам, те спели директору школы, а тот спел моим родителям - и меня чуть не исключили из 4-го класса".

На IV фестивале "Дубль дв@" фильм Аллы Суриковой "Вы не оставите меня" получил Специальный приз. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Карьеру будущая комедиографиня начинала в театре имени Крупской города Фрунзе. Мечтала стать актрисой, но стала машировшицей - соскребала краску с отживших задников. Ей такое было не впервой - она уже успела побывать слесарем-сборщиком и грузчиком. Этот театр с его закулисными нравами Сурикова потом вывела в одной из лучших своих картин - "Вы не оставите меня", единственной у нее мелодраме, но с комедийным уклоном. Окончила филфак в Киеве, стала лингвистом, училась кино в Москве, где работает и теперь, виртуозно сочетая несочетаемое - чувство кино с чувством слова. Сняла два с лишним десятка улыбчивых фильмов. На пороге нового тысячелетия основала фестиваль "Улыбнись, Россия!", где всячески поддерживает вечно хиреющую российскую кинокомедию, с оптимизмом встречая даже самые унылые, но с искоркой картины. Учит студентов делать кино и понимать прекрасное - организовала им поездку по провинциальным музеям, из которой возникла серия учебных фильмов: "Карелия, Сургут, Тольятти, Шушенское... вы давно были в Шушенском? Ну вот. Мы же страны не знаем! Кругом возникают очаги культурной жизни - стихийно и на голом энтузиазме. Студенты приезжают вот с такими глазами!". А когда Андрей Миронов выдает свой упоительный музыкальный номер в ее вестерне "Человек с бульвара Капуцинов", всем ясно, что она не только комедиограф, но и потенциальный мастер еще не снятого мюзикла.

Всей своей практикой Алла Сурикова задолго до сегодняшнего гендерного бунта легко доказала то, что никак не могут доказать батальоны его амазонок: сильные стороны "слабого пола" в кино. Это открытость, искренняя расположенность к зрителям. Талант сложной простоты и незашифрованной сложности. Чисто женское обаяние интеллекта. Вера в добро и в хороших людей. В Петербурге Аллу Сурикову наградили призом "За немеркнущую зрительскую любовь", точно определив ее способ общения с верной ей публикой. А о том, в каких муках рождались ее солнечные комедии, Алла Сурикова очень весело рассказала в блистательно написанной книге "Любовь со второго взгляда".

Аристократическая пятерка

В дни юбилея многие решат заново пересмотреть любимые картины - их без конца крутит телевидение, они есть в Сети. Выделить из любимых самые любимые почти невозможно, но попробую набрать пять, в моем списке - лидирующих.

1. "Вы не оставите меня". Комедия-мелодрама. Пронзительная история о том, как в зашоренной идеологией, сотрясаемой политическими арестами советской стране жизнь брала свое - была и нарядной, и беспечной, и оптимистичной. Действие происходит в начале 50-х, когда и романтика, любовь и душевная чистота имели несопоставимо большее значение, чем теперь - они и помогали жить. Неотразимые Александр Балуев, Елизавета Боярская, Елена Сафонова, Сергей Никоненко, Игорь Скляр, Александр Адабашьян… 2006.

кадр из фильма "Вы не оставите меня" Фото: kinopoisk.ru

2. "Человек с бульвара Капуцинов". Вестерноватая комедия, звездная пародийная импровизация на темы американского жанрового кино, веселая авантюра с неутомимым пропагандистом только что родившегося кинематографа на Диком Западе. Неповторимые Андрей Миронов, Михаил Боярский, Александра Яковлева, Олег Табаков, Николай Караченцов, Лев Дуров… 1987.

кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Фото: kinopiosk.ru

3. "Две стрелы". Первобытная комедия. Единственный советский фильм, действие которого протекает в каменном веке. Глава рода расследует жуткое убийство; виноваты, как всегда, люди искусства, пусть и доисторического. По сценарию Александра Володина. Снимались Армен Джигарханян, Александр Кузнецов, Николай Караченцов, Наталья Гундарева, Леонид Ярмольник…1989.

кадр из фильма "Две стрелы" Фото: kinopoisk.ru

4. "Хочу в тюрьму". Горькая комедия о талантливом механике, который в "ревущие 90-е" в поисках работы связывается с преступной группировкой" не подозревая о том, во что ввязался. Когда его начинает разыскивать милиция, он делает все, чтобы отсидеться в голландской тюрьме, которая на порядок гуманнее нашей. Играют Владимир Ильин, Наталья Гундарева, Алла Клюка… 1998.

кадр из фильма "Хочу в тюрьму" Фото: kinopoisk.ru

5. "Будьте моим мужем". Безоблачная комедия флирта из времен, когда найти жилье в курортном городе было почти невозможно. В результате нехитрой хитрости в один узел завязываются судьбы матери-одиночки Наташи (Елена Проклова) и такого же неудачника, врача-педиатра Виктора (Андрей Миронов). Ничем не замутненное зрительское удовольствие. 1981.