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06.11.2020 01:06
Рубрика: В мире

Избирательные бюллетени в почтовых отделениях США будут искать дважды в день

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все почтовые отделения штатов, которые продолжают принимать избирательные бюллетени, будут проверять дважды в день. Федеральный судья в США издал ордер о таких проверках, сообщает портал Law&Crime.

Фото: iStock
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"Проверки будут проводить утром и днем. Это позволит обеспечить своевременную доставку всех поступающих бюллетеней", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В минувший вторник в США прошли всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть Сената, губернаторы 11 штатов, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Результаты голосования по нескольким регионам пока неизвестны. Например, Северная Каролина и Пенсильвания, все еще продолжают принимать отправленные по почте бюллетени. Главное, чтобы штамп об отправке датировался до третьего ноября.

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