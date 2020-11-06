Кадры по эталону

Движение Ворлдскиллс Россия стало движущей силой модернизации отечественной индустрии, и не только потому, что внедряет мировые стандарты в систему средне-специального и высшего образования, но и предоставляет ведущим отечественным компаниям возможность готовить для себя кадры, обладающие необходимыми им современными профессиональными навыками, как это предусмотрено нацпроектом "Образование".

Однако новые профессии и компетенции получает не только молодежь, но и люди старшего поколения - эта программа реализуется Академией Ворлдскиллс Россия в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Достигнутые на этих направлениях успехи позволили Союзу "Молодые профессионалы" активно включиться и в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это расширило форматы его участия в повышении эффективности современного производства и экономики в целом. Многие компании, такие как "Сибур", госкорпорации "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", оценили возможности движения и охотно сотрудничают с ним, участвуют в чемпионатах Ворлдскиллс, становятся его партнерами, внедряют мировые профессиональные стандарты и систему их оценки на своих предприятиях.

- Наше движение формировалось как чемпионатное, и постепенно мы научились готовить кадры лучше, чем в мире, научились измерять, в том числе и массовую подготовку, - рассказал "РГ" генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов. - С определенного периода, во многом благодаря поручениям президента, элементы движения начали инсталлироваться внутрь национальных проектов. Сначала это был демонстрационный экзамен и обучение мастеров производственного обучения, затем - программы переподготовки людей предпенсионного возраста, сейчас - переподготовка лиц, которые пострадали от последствий ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Со следующего года мы будем активнее работать с компаниями над повышением эффективности бизнеса через работу людей. Это встречный процесс: правительство и президент давали нам пространство возможностей, в которые движение входило постепенно и осваивало их, а переходя на следующий этап, мы получали новые задачи.

Роберт Уразов. Фото: Предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Такой новой задачей оказалось для движения ожидаемое в 2021 году вхождение в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Поставленные в нем цели очень близки по своему содержанию целям Ворлдскиллс Россия. И Союз предложил новый формат их достижения.

- Рост производительности труда нужно мерить экономическими показателями компаний, - говорит Роберт Уразов. - В следующем году мы выбираем 15 компаний, чтобы создать 15 промышленных "точек кипения", 15 центров опережающей подготовки. В них будут создаваться модели, которые потом можно будет быстро масштабировать.

Одной из новых точек приложения усилий Ворлдскиллс Россия становится развитие рационализаторства. И это не просто возрождение советского опыта, а новый подход к теме - все, что связано с оптимизацией, повышением эффективности деятельности, тем, что сейчас называют бережливым производством. Но большинство компаний старается вовлекать персонал не только в сокращение затрат, но и в создание новых ценностей - вывод новой продукции, переналадку станков и т.д.

- Сегодня рационализаторство нужно рассматривать с двух точек зрения, - продолжает Роберт Уразов. - Первая - это научная организация труда, когда мы делаем все эффективно, но в рамках известного. Вторая - это генерация добавленной стоимости, новых продуктов. В коллективной деятельности есть удивительный феномен - нередко человек проявляет свойства, которые ему как будто не присущи - возникает эффект синергии. Мы создаем новый формат, который позволяет человеку раскрыться, - Кубок рационализации. С одной стороны, он будет мотивировать людей соревноваться, а с другой - погружать их в коллективный тип деятельности, в которой они смогут себя проявить.

По мнению Роберта Уразова, лучших рационализаторов собственники компаний должны поощрять, повышая им зарплату, поскольку такая деятельность впрямую влияет на операционную эффективность бизнеса. Да и в целом материальное поощрение лучших из лучших будет мотивировать других следовать их примеру.

Например, Фонд развития промышленности (ФРП) шестой год подряд вручает солидную денежную премию участникам чемпионата WorldSkills Hi-Tech, набравшим максимальное количество баллов и их наставникам. На недавно завершившемся в Екатеринбурге чемпионате 2020 года их получила команда Госкорпорации "Росатом" по компетенции "Управление жизненным циклом" и команда их наставников.

Роман Петруца. Фото: Предоставлено Пресс-службой ФПР

- Фонд развития промышленности профинансировал более 700 проектов по созданию и модернизации производств, - подчеркнул директор ФРП Роман Петруца. - Благодаря их реализации в России появятся более 26 тысяч новых рабочих мест. Появление десятков тысяч высококлассных специалистов - важнейшая задача для развития промышленности. Поэтому Фонд выступает партнером Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", который ведет системную работу по развитию навыков и компетенций рабочих и инженерных специальностей в масштабах страны. Сертификаты на миллион рублей являются признанием не только их высоких профессиональных достижений, но и важности рабочих специальностей в экономике нашей страны.

Чемпионаты профмастерства по мировым стандартам Ворлдскиллс проводятся в разных регионах страны, в которых сосредоточены крупные промышленные предприятия. Одной из первых в стране - в 2013 году - присоединилась к движению Свердловская область.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech прошел здесь уже в седьмой раз. Но если в 2014 году на нем было представлено всего 11 компетенций и 105 конкурсантов и экспертов, то на VI чемпионате в 2019 году стало 48, а конкурсантов и экспертов - 1400. В их числе - более 250 участников от 29 предприятий Свердловской области.

Алексей Орлов. Фото: Предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области.

- Чемпионат работает на упреждающую подготовку кадров для высокотехнологичного производства и создает инструменты для оценки кадров и их обучения, - отмечает первый заместитель губернатора области Алексей Орлов. - Таким образом, мы решаем важнейшую для экономики страны и региона задачу - актуализации механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности на основе международных стандартов. Мы гордимся тем, что в чемпионатах Ворлдскиллс принимают участие такие крупные предприятия области, как "Уралвагонзавод", НПО "Автоматики", "Уральский электрохимический комбинат", "ЕВРАЗ НТМК", "Первоуральский новотрубный завод", "Уральский завод гражданской авиации" и другие. Ворлдскиллс входит в число значимых факторов развития региона. Во многом благодаря чемпионату и нашим партнерским отношениям с Союзом, область успешно приступила к реализации мероприятий Национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". При помощи регионального и федерального центра компетенций наши предприятия без дополнительных инвестиций внедряют принципы бережливого производства, что в разы сокращает издержки производственных процессов, уменьшает потери и брак. Это и есть та самая "современная рационализаторская деятельность", которая направлена на поиск более оптимальных способов организации труда и более эффективных способов производства, усовершенствования и упрощения технологического процесса. Чемпионат WorldSkills Hi-Tech, проводимый в Екатеринбурге, признан образцом для подражания для других отраслей экономики. Мы активно работаем с Министерством строительства и ЖКХ России, Центром городских компетенций АСИ и Союзом Ворлдскиллс Россия над организацией первого чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в строительной отрасли и "городских" компетенциях - Urban Skills, который впервые пройдет в 2021 году в Екатеринбурге.

Проектными целями Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" были проведение чемпионата мира в 2019 году и запуск реформ в системе среднего профтехобразования. Эти задачи были выполнены, и президент России дал правительству поручение создать на его основе автономную некоммерческую организацию по развитию движения Ворлдскиллс в России.

- Переход на новый уровень - это другая степень ответственности и другой спектр задач, - говорит Роберт Уразов. - Сама форма автономной некоммерческой организации юридически дает возможности, которых сейчас нет у Союза. Надеюсь, что независимость профессиональных сообществ будет удержана и в дальнейшем, и процесса бюрократизации не произойдет. Новые аспекты - удаленное оценивание или автоматическое оценивание, вопросы, связанные с подготовкой в командах - остаются творческим процессом, и мы даем возможность сообществам решать их самостоятельно и выдавать решения, которые потом можно описать в виде нормы.

Василий Осьмаков. Фото: Предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Значимость движения Ворлдскиллс Россия для промышленности и роста производительности труда очень велика, - заявил "РГ" заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. - Современная промышленность - очень динамичная, прямая и распределенная. Инновации и технологии внедряются с огромной скоростью, и традиционная, классическая система образования за ними не успевает. Мы часто учим людей тому, что уже не релевантно, поэтому развитие кадров через вовлечение в производство, через транслирование в реальные задачи - это очень важно. Движение Ворлдскиллс Россия работает, как своего рода интерфейс, который позволяет транслировать то, что актуально сейчас - технологии, компетенции - непосредственно в систему образования. На базе мировых стандартов Ворлдскиллс вырабатываются новые системы профстандартов, происходит постоянный обмен мнениями и знаниями, когда и молодые работники, и люди в возрасте обмениваются опытом, результатами, и это создает очень здоровую среду для роста и производительности труда, и компетенций сотрудников предприятий. То, что в профобразовании главную роль должна играть промышленность, производители, которые понимают, что им нужно здесь и сейчас - это глубокое убеждение, и мое, как заместителя федерального министра, и нашего министерства в целом. Ворлдскиллс Россия позволяет обеспечить транслирование лучших практик и стандартов промышленности в систему образования - и это очень важно.

Новый статус движения Ворлдскиллс Россия стал признанием его вклада в решение государственной задачи по модернизации индустрии и качественному росту трудового потенциала страны.