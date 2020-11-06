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06.11.2020 10:20

В Китае открылась международная импортная выставка CIIE

На состоявшейся 4 ноября в Шанхае церемонии открытия 3-й Китайской международной импортной выставки (China International Import Expo, CIIE) председатель КНР Си Цзиньпин в своей программной речи в формате видеообращения заявил: "Сделаем так, чтобы китайский рынок стал доступным для мира, стал общим открытым для всех рынком!", подчеркнув намерение Китая делиться рыночными возможностями с мировым сообществом, способствуя при этом восстановлению глобальной экономики. Об этом пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Совместное использование рыночных возможностей - это главный посыл Китая всему миру, звучащий с самого начала реформ и открытости, объявленных 40 лет назад. Учитывая нынешний драматический спад мировой экономики на фоне пандемии COVID-19, сохранение этой позиции и заявление Китая о еще большей открытости трудно переоценить.

Фото: iStock
Китай вошел в первую тройку самых безопасных стран

По сравнению со 2-й ЭКСПО общая выставочная площадь CIIE в этом году увеличилась почти на 30 тысяч квадратных метров, что указывает на запросы транснациональных компаний в отношении китайского рынка в нынешних условиях пандемии.

На церемонии открытия выставки Си Цзиньпин объявил о четырех новых мерах по всестороннему расширению открытости, пообещав, что Китай введет в действие новые, более высокие критерии открытости, будет способствовать инновационному развитию внешней торговли, продолжит оптимизацию деловой среды и углубит двустороннее и многостороннее региональное сотрудничество. Такую модель развития Китая необходимо заимствовать и использовать на практике всем заинтересованным странам и регионам мира. В список конкретных мер вошли открытая и своевременная публикация перечня ограничений по допуску на рынок трансграничной торговли услугами, сокращение технического каталога запретов и ограничений по импорту, усовершенствование законодательной базы и регламента относительно международного торгово-экономического сотрудничества и др.

Китай готов продолжать продвигать открытость и оптимизировать торговые процедуры, чтобы предоставить всестороннее обеспечение внешней открытости в будущем.

На фоне падения и стагнации мировой экономики, Китай открывает свой рынок и в особенности делает это в секторе цифровой экономики и онлайн-торговли. Страна намерена ускорять темпы развития новых моделей бизнеса, в первую очередь за счет трансграничной онлайновой коммерции. Также Китай намерен достигнуть новых договоренностей о свободной торговле с большим количеством стран и регионов мира и сотрудничать с ними в совместной реализации программы интеграционного развития "Один пояс, один путь". Это свидетельствует о том, что Китай намерен сделать свой огромный рынок с населением в 1,4 миллиарда человек рынком первостепенного мирового значения.

Благодаря этим действиям международное сообщество более открыто воспримет идею о том, что новая структура развития китайской стороны не является закрытым внутренним циклом, а выступает открытым взаимодополняемым двойным циклом - внутренним и внешним.

За три года развития Китайская международная импортная ЭКСПО уже стала масштабной платформой с четырьмя характеристиками: международные закупки, содействие инвестициям, гуманитарные контакты и открытое сотрудничество. Теперь это международное достояние. Выставка играет важную роль не только в коммерческом плане, но имеет и более глубокое и широкое значение в сфере социально-экономического сотрудничества, а также дипломатического и гуманитарного взаимодействия. Это новый драйвер, содействующий устранению противоречий между различными сторонами и способствующий восстановлению глобальной экономики в условиях пандемии.

Фото: EPA
Китай обозначил вектор национального развития на среднесрочную перспективу

Глава КНР выразил надежду на то, что в течение следующих 10 лет общий товарооборот импорта Китая сможет превысить 22 триллиона долларов США. Рынок с наибольшим глобальным потенциалом предоставляет миру огромные возможности. Это свидетельствует о том, что Китай продолжает свое движение к формированию сообщества единой судьбы человечества.

Знаменитое древнекитайское стихотворение гласит: "Один цветок весны не делает, весна приходит, когда распускаются все цветы". Сегодня необходимо сделать все, чтобы распустились все цветы мира, чтобы все страны смогли развиваться в целях собственного национального и глобального роста. Китай намерен содействовать этому и стать центром глобальной торговли и экономических процессов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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