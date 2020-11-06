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06.11.2020 22:38
Рубрика: Общество

Минувший октябрь побил несколько климатических рекордов

Текст: Алена Ларина

Октябрь этого года объявлен самым теплым в Европе за всю историю спутниковых наблюдений. Рекорд побили два метеорологических показателя.

Фото: iStock
В Гидрометцентре спрогнозировали холодную зиму в России

По сообщению службы мониторинга атмосферы программы "Коперник", это высокая средняя температура приземного слоя воздуха над европейским континентом и низкая протяженность льда в Северном ледовитом океане.

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды, который руководит этой программой, рассказали, что средняя температура приземного слоя воздуха над континентальной частью Европы в пределах 34-72 градусов северной широты, 25 градусов западной долготы и 40 градусов восточной долготы стала самой высокой с 1981 года.

Вообще месяц октябрь был самым теплым на протяжении последних шести лет в мире за всю историю наблюдений. В тоже время ученые отмечают неоднородность изменения температуры. Так, над Арктикой и в районе Тибетского плато она была заметно выше средних показателей, а на восточном побережье Тихого океана и материковой части Северной Америки, наоборот, ниже.

Специалистов также удивил процент покрытия льдом площади акватории Северного ледовитого океана. Протяженность арктического морского льда в октябре 2020 года стала самой низкой с 1979 года. Причем, в этом году это уже четвертый месяц подряд, когда Северный морской путь свободен от ледового панциря.

Общество Наука

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