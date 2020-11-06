Конфликт в Московском Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко погашен

Затянувшаяся конфликтная ситуация в руководстве Московским музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко наконец разрешилась, будем надеяться, к полному удовлетворению спорящих сторон.

"РГ" не раз писала об этом конфликте: планы, которые начал реализовывать в театре назначенный четыре года назад его генеральный директор Антон Гетьман, приходили в противоречие с принципами, заложенными в этот театр его великими основателями. Идея театра-дома, творческого коллектива единоверцев в искусстве, в котором все, от народного артиста до монтировщика сцены, одержимы "одной, но пламенною страстью", театра-школы, где воспитываются и зажигаются свои звезды, театра, подобного идеально сыгранному оркестру, - эта идея легко могла быть разрушена ставкой на гастролирующих звезд, курсом на "театр-отель". Обе модели театрального бизнеса плодотворны, обе имеют право на существование на российской сцене, но зачем, строя одно, разрушать другое - вот вопрос, который задавали директору все, кто тревожился за будущее второго по значению музыкального театра России.

Эта тема была в центре внимания участников "делового завтрака" в "Российской газете" - худрука оперной труппы МАМТа Александра Тителя, главного художника театра Владимира Арефьева и его главного дирижера Феликса Коробова. С большой статьей выступил публицист Андрей Максимов, свое слово в защиту традиций театра сказали художественный руководитель соседней "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман и режиссер Андрей Кончаловский, недавно поставивший на сцене МАМТа "Отелло" Верди и наблюдавший конфликт вблизи. Никто не ставил под сомнение необходимость постоянного обновления театра, идущего в ногу со временем, но это новое должно развивать его более чем успешные традиции, а не игнорировать их и тем более не ломать.

Из несомненных заслуг гендиректора Антона Гетьмана - укрепление балетной труппы театра и приглашение на должность ее художественного руководителя знаменитого хореографа Лорана Илера. Свой творческий авторитет худрук оперной труппы Александр Титель не раз подтверждал за эти годы "Золотыми масками" за свои новые постановки. Театр продолжал успешно работать, но о штормах, бушевавших за кулисами, уже активно писала пресса, и там тоже шли ожесточенные споры. Все понимали, что рано или поздно непримиримый конфликт разнонаправленных векторов приведет к катастрофе: один из наиболее востребованных театров Москвы мог просто прекратить свое существование, вытесненный конструкцией совершенно иной, ему чужеродной.

Теперь можно считать, что узел наконец распутан. Генеральный директор Антон Гетьман приказом департамента культуры Москвы переведен в театр "Новая опера" имени Евгения Колобова, который с момента создания строился скорее как театр приглашенных звезд, чем театр-дом. Исполняющим обязанности генерального директора МАМТа назначен Андрей Черномуров, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора театра. У обеих сторон руки развязаны, нам остается пожелать этим двум любимым москвичами театрам доброго пути и новых творческих успехов.