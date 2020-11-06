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Кто быстрее: iPhone 12 Pro сравнили с Galaxy Note 20 Ultra

Текст:   Виктория Чернышева
06.11.2020,  
16:57
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

Экспериментаторы сравнили iPhone 12 Pro, который стал еще более скоростным с А14 Bionic в сочетании с 6GB RAM, с Galaxy Note 20 Ultra, работающим на чипсете Snapdragon 865 Plus.

Тест состоял из двух этапов. Сначала на двух гаджетах друг за другом запускали приложения. Затем программы и игры запускали из фонового режима.

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Итог таков: первый этап iPhone 12 Pro прошел за 1 минуту 41 секунду, Galaxy Note 20 Ultra - за 1 минуту 55 секунд. Второй - 43 секунды и 46 секунд соответственно. В общей сложности флагман от Samsung проиграл iPhone 17 секунд. И это при том, что у "яблочного" гаджета в два раза меньше оперативной памяти.

Эксперты сделали вывод, что выиграть iPhone 12 Pro помогла программная оптимизация. Если Apple увеличит оперативную память, то получит еще большее преимущество в скорости работы.

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