Лавров: Россия готова возобновить с США диалог в формате "два плюс два"

Россия готова возобновить с США диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В свое время был формат "два плюс два" между нами и американцами, но он давно уже ушел в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате", - сказал Лавров в интервью для документального фильма "Сергей Шойгу: спешу жить" телеканала "Звезда".

Он напомнил, что такой формат существует с Италией, Францией и Японией.

Последний раунд переговоров "два плюс два" между Россией и США состоялся в августе 2013 года в Вашингтоне.