Лечиться от коронавируса Авифавиром разрешили на дому

Лекарство от коронавируса "Авифавир" будет предоставляться бесплатно амбулаторным больным. Получить его можно будет только по рецепту, а принимать под строгим наблюдением врача. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который совместно с группой компаний "ХимРар" удвоит производство препарата до 200 тысяч упаковок в месяц.

В сообщении уточняется, что "Авифавир" - это первый российский препарат против коронавируса с действующим веществом фавипиравир. Лекарство зарегистрировано 4 ноября 2020 года, но уже доказало свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19 в стационарах. Ранее его способность блокировать механизмы коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания была подтверждена по результатам клинических испытаний с участием 460 пациентов.

"Получение постоянного регистрационного удостоверения на "Авифавир" открывает возможность для его амбулаторного применения, что, в свою очередь, поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии. Совместно с партнерами мы удваиваем производственные мощности", - сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, лекарство поставляется в 15 стран мира.

В инструкции по применению к препарату предупреждается о противопоказаниях. Так, включающая его терапия предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на 3 месяца. Лекарство нельзя принимать беременным женщинам.

Ранее об обеспечении бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом сообщим министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для этого в регионы направлены более 5 млрд рублей. Министр также рекомендовал выдавать лекарства амбулаторным больным сразу после постановки диагноза без посещения ими аптек, чтобы уменьшить количество контактов и не допустить дальнейшего распространения инфекции.