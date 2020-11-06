Новости

Легойда оценил перспективы образовательных программ крупных корпораций 20:56
Минобороны сообщило о почти 3 500 военнослужащих с коронавирусом 20:51
Мишустин: Жванецкий заставлял задуматься, посмеяться над собой 20:44
Лечиться от коронавируса Авифавиром разрешили на дому 19:55
Президенты России и Аргентины обсудили вакцину от коронавируса 19:30
Власти американского штата Джорджия допустили пересчет голосов 19:15
Любимова: Энергия и трудолюбие Жванецкого до последнего дня дарили радость 18:54
Российским врачам рассказали, как лечат пациентов с COVID-19 в Швеции 18:48
Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Жванецкого 18:22
ВШЭ предлагает повысить налоги на "неиспользуемые миллионы" 18:16
Путин назвал Жванецкого Мастером с большой буквы 18:14
ГП добилась выплаты за неделю 77 млн стимулирующих рублей медикам 18:09
Медведев отметил умение Жванецкого никогда не фальшивить 18:04
Возраст, болезни: директор назвал причины смерти Михаила Жванецкого 18:03
Юрий Гальцев: Ушла эпоха мудрого юмора 18:01
Сулейманов стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов 17:53
У прилетевших на Кубу российских туристов выявили коронавирус 17:51
В Сахаре обнаружены сотни миллионов деревьев 17:50
Матвиенко: Жванецкий - мастер сатиры с тонким философским отношением к миру 17:47
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко 17:46
Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ 17:29
СМИ: Байден лидирует в Пенсильвании 17:27
Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие 16:57
Академик РАН рассказал о бесполезности перчаток для защиты от COVID-19 16:51
Суперсервис "Мое здоровье" запустят в виде мобильного приложения 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 19:55
Рубрика: Экономика

Лечиться от коронавируса Авифавиром разрешили на дому

Текст: Елена Манукиян

Лекарство от коронавируса "Авифавир" будет предоставляться бесплатно амбулаторным больным. Получить его можно будет только по рецепту, а принимать под строгим наблюдением врача. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который совместно с группой компаний "ХимРар" удвоит производство препарата до 200 тысяч упаковок в месяц.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Мурашко: Больные COVID-19 должны получать лекарства без посещения аптек

В сообщении уточняется, что "Авифавир" - это первый российский препарат против коронавируса с действующим веществом фавипиравир. Лекарство зарегистрировано 4 ноября 2020 года, но уже доказало свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19 в стационарах. Ранее его способность блокировать механизмы коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания была подтверждена по результатам клинических испытаний с участием 460 пациентов.

"Получение постоянного регистрационного удостоверения на "Авифавир" открывает возможность для его амбулаторного применения, что, в свою очередь, поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии. Совместно с партнерами мы удваиваем производственные мощности", - сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, лекарство поставляется в 15 стран мира.

В инструкции по применению к препарату предупреждается о противопоказаниях. Так, включающая его терапия предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на 3 месяца. Лекарство нельзя принимать беременным женщинам.

Ранее об обеспечении бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом сообщим министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для этого в регионы направлены более 5 млрд рублей. Министр также рекомендовал выдавать лекарства амбулаторным больным сразу после постановки диагноза без посещения ими аптек, чтобы уменьшить количество контактов и не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения