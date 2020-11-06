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06.11.2020 20:56
Рубрика: Общество

Легойда оценил перспективы образовательных программ крупных корпораций

Текст: Елена Яковлева

"Мне кажется, что важно искать возможности развития дополнительного, а точнее о непрерывного профессионального образования не только с точки зрения сугубо профессиональной подготовки, но и просто повышения образовательного уровня людьми разных возрастов", - сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда, принявший участие в панельной дискуссии "Совместный поиск ответа: "Как университеты могут участвовать в переобучении населения" (в рамках форума "Университеты 2030: наука - компетенции - молодежь").

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Он отметил, что сегодня существует большое количество платформ, где люди могут получить дополнительное образование, не обязательно профессиональное. Однако университеты, к сожалению, не имеют к этому никакого отношения и такая ситуация вызывает определенное беспокойство.

По мнению Владимира Легойды, самый большой вызов, с которым в дальнейшем придется столкнуться университетам, - это образовательные программы крупных корпораций, которые помогают людям находить работу, и их интересуют не университетские дипломы, а сертификаты, которые выдает компания после прохождения коротких образовательных программ.

- Это будет принципиально менять картину и образовательный ландшафт в будущем. Глубоко убежден, что на сегодня это самый большой вызов для университетов, - подчеркнул Легойда.

Его поддержал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, который в свою очередь отметил, что университетское образование - это не столько диплом, сколько культурная прививка, вхождение в определенное культурное поле, превышающее школьный минимум.

Общество Религия

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