У людей времен Христа нашли лихорадку Первой мировой войны

Новое исследование, проведенное международной командой археологов и эпидемиологов, доказало, что так называемая окопная лихорадка времен Первой мировой войны существовала и тысячи лет назад.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Южной Флориды (США). Речь идет о болезни, известной как окопная лихорадка. До сих пор считалось, что впервые она была обнаружена в британских экспедиционных войсках в 1915 году.

Во время Первой мировой войны окопную лихорадку подхватили порядка 500 тысяч солдат. С тех пор болезнь стала синонимом поля боя, хотя болело ею и гражданское население. Однако новое исследование опровергает убеждение в том, что данная болезнь появилась всего столетие назад.

В работе сообщается об обнаружении ДНК, свидетельствующей о том, что эта болезнь на самом деле поражала гражданское население за тысячи лет до начала Первой мировой войны. Команда проанализировала фрагменты костей и зубов 145 человек, живших с I по XIX века. Примерно в 20 процентах этих останков были выявлены следы Bartonella quintana - бактерии, вызывающей окопную лихорадку.

По словам соавтора исследования Давиде Танаси, который и начал работу над данным проектом, первые останки людей, изученные в лаборатории, были раскопаны на древнеримском кладбище в Сиракузах, Сицилия. Археолог планировал изучить пищевые предпочтения и особенности состояния здоровья христианского населения, проживавшего там в III-IV веках.

Затем к исследованию подключились французские эпидемиологи. Они провели тестирование, которое и позволило обнаружить ДНК бактерии B.quintana в останках.

"После заражения возникают заболевания, такие как окопная лихорадка, которые могут оставлять следы в вашей ДНК и могут интегрировать вашу ДНК с дополнительной информацией, - объясняет Танаси. - Это означает, что даже через 2000 лет после смерти человека в его останках все еще можно найти следы бактерии, которая его заразила".

Он также отметил, что хотя большинство людей связывают эту болезнь с Первой и Второй мировыми войнами, о случаях окопной лихорадки сообщают даже в наши дни. Особенно распространена она среди бездомных.

Бактерии передаются людям через контакт со вшами (Pediculus humanus corporis). А плохая личная гигиена становится основным фактором их распространения и степени инфицирования.

Исследователи надеются, что, проследив развитие B.quintana в истории, они смогут определить способы более эффективной борьбы с распространением этой болезни сегодня.