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06.11.2020 18:54
Рубрика: Культура

Любимова: Энергия и трудолюбие Жванецкового до последнего дня дарили радость

Текст: Наталья Лебедева

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила свои глубокие соболезнования родным и близким Михаила Жванецкового.

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"Прискорбной новостью для страны стал уход из жизни легендарного артиста эстрады, сатирика, писателя и сценариста, народного артиста Российской Федерации Михаила Михайловича Жванецкого. Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя", - приводит словам министра пресс-служба ведомства.

Ольга Любимова напомнила, что произведения Жванецкого легли в основу театральных постановок, получивших искреннюю народную любовь, а миниатюры стали визитной карточкой многих артистов. А фразы из его произведений разбились на цитаты.

"Энергия и трудолюбие Михаила Михайловича до последнего дня дарили нам радость", - отметила министр.

Между тем

Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что официальной церемонии прощания не будет из-за ограничений по коронавирусу.

"Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе", - сказал он РИА Новости.

Культура Театр Общество Утраты Правительство Минкультуры Персона: Михаил Жванецкий

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